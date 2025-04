La sede della Cassa inaugurata esattamente 130 anni fa

La sede della Cassa che si affaccia su piazza Garibaldi a Ravenna compie oggi 130 anni. Il palazzo, infatti, fu solennemente inaugurato ’al tocco’ del 16 aprile del 1895 alla presenza dell’onorevole Augusto Barazzuoli, Ministro di agricoltura industria e commercio, del sindaco di Ravenna Luigi Rava e delle rappresentanze degli Istituti di credito dell’Emilia Romagna. L’inaugurazione della nuova sede concludeva un lungo cammino che vide nel corso degli anni diverse sedi della allora Cassa di Risparmio. La prima sede, nel 1840, fu davvero modesta: appena due stanze all’interno del complesso della Biblioteca Classense messe a disposizione gratuitamente dalla Magistratura. Undici anni dopo, nel marzo del 1851, la Cassa si trasferì sotto il portico della piazza Maggiore (oggi piazza del Popolo) in due stanze ricavate all’interno del Palazzo apostolico (oggi Prefettura). Due stanze, però, ben presto risultarono insufficienti per lo sviluppo della Cassa che il primo di ottobre del 1858 si trasferì in via Paolo Costa nel Palazzo Spreti (futura Casa del Popolo) e precisamente in un appartamento al pian terreno a sinistra entrando. Qui restò vent’anni ma il primo di aprile del 1878 fu costretta a un altro trasferimento, questa volta nel Palazzo Gargantini nella attuale piazza del Popolo dove restò fino al 1895, anno dell’inaugurazione della nuova sede.

Il problema della nuova sede fu affrontato nel 1888 quando una Commissione scelse l’area sulla quale edificare l’edificio e precisamente l’area a pochi passi dalla Tomba di Dante occupata un tempo dalla chiesa e dal convento di San Giorgio e successivamente dalla locanda dei Tre Ferri e da vecchi abituri che disdicevano al decoro della città. Dei sette progetti presentati fu scelto quello contrassegnato dal motto Unicuique suum redatto da Arturo Gabici dell’Ufficio tecnico del Comune di Ravenna e nel 1891 iniziarono i lavori. L’appalto dei lavori fu affidato al capomastro ravennate Ulisse Bonelli mentre l’ingegner Luigi Melandri fu incaricato della direzione dei lavori nel corso dei quali vennero alla luce reperti archeologici di epoche diverse e, fra i tanti, un mattone con il monogramma dell’imperatore Adriano. Dopo i discorsi di rito il pubblico, fra il quale spiccava la presenza di "eleganti signore", ha visitato i locali del nuovo palazzo mentre nella antistante piazza si esibivano la banda cittadina e la banda del 78° Fanteria a conclusione di quella che fu definita la "festa del risparmio e della previdenza coi trionfi della produzione".

Franco Gàbici