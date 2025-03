La sede di Accademia e Verdi. Il Comune: "Compreremo l’immobile di piazza Kennedy"

Palazzo Merlato vuole acquistare l’immobile di piazza Kennedy sede dal 2021 dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi. Lo ha proposto la giunta nella seduta di martedì con una delibera. Ora la proposta di delibera dovrà essere esaminata dalla commissione consiliare competente ed essere poi sottoposta alla discussione e alla votazione finale del consiglio comunale.

L’edificio, all’angolo con via Garattoni era stato individuato dal Comune a seguito di una procedura ad evidenza pubblica che si era conclusa con la stipula di un contratto di affitto della durata di 12 anni con la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, che ne è proprietaria.

La sede ha dimostrato di essere idonea allo svolgimento delle attività formativo-culturali che ospita, non solo per la sua posizione in pieno centro storico, ma per gli spazi a disposizione dove si svolgono le diverse discipline. I due istituti, l’Accademia e l’istituto superiore Verdi, hanno entrambi la sede autonoma in via delle Industrie e in via di Roma mentre in piazza Kennedy condividono gli spazi.

L’acquisto dell’immobile è ritenuto conveniente dal punto di vista economico perché consentirebbe al Comune di acquisire un bene di utilità pubblico in buono stato di conservazione, tenuto conto delle spese attualmente sostenute per l’affitto che incidono sul bilancio di parte corrente in maniera continuativa, alleggerendo quindi tali costi dai bilanci futuri.

Per la proposta di acquisto del bene è stata quindi valutata la cifra di 2.850.000 euro oltre alle imposte previste dalla legge, per una superficie complessiva di oltre 2.200 metri quadri, oltre a circa 460 metri quadri di spazi esterni. Dopo l’approvazione della delibera la proposta verrà inviata alla proprietà e si attenderà la risposta.

"L’immobile in piazza Kennedy – dichiara il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia – è attualmente sede di due istituti che rappresentano due eccellenze nell’offerta formativa cittadina. Con questo nuovo passo vorremmo consolidare ulteriormente il progetto di polo delle arti avviato negli anni scorsi. Confermiamo quindi l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare questi due istituti di alta formazione artistica che rispecchiano e rilanciano due delle più importanti vocazioni artistiche della nostra città. Ora, confidando nel più ampio consenso da parte del consiglio comunale, intendiamo concludere il percorso nella maniera secondo noi più virtuosa, che consentirà non solo di mantenere una sede funzionale e accogliente per docenti e studenti dei due istituti ma anche di arricchire il patrimonio del Comune con l’acquisizione di un immobile prestigioso".