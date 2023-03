"La sede è comoda e accogliente"

Alessia Menni è una studentessa brisighellese al secondo anno di infermieristica.

Si è trasferita o fa la pendolare?

"Sono di Brisighella e vi abito stabilmente. Vado a lezione sempre in auto, impiegando circa 1520 minuti; non prendo mezzi pubblici perché i collegamenti non sono molti serviti e dovrei aspettare sempre troppo".

Perché ha scelto proprio Faenza per studiare?

"Mi avevano detto fosse un corso molto valido e qualificato quindi, essendo anche vicino a casa, ho colto l’opportunità di studiare ciò che amo e stare accanto alla mia famiglia, senza dovermi trasferire".

Cosa funziona nella sua sede universitaria?

"É una struttura molto accogliente e la sede è stata praticamente tutta rinnovata, è provvista di una stanza ben fornita in cui svolgiamo i laboratori. Questa sala è stata creata apposta per prepararci ai tirocini, siccome è dotata anche di manichini per esercitarsi sulle procedure tecniche, che impariamo e ripassiamo insieme ai professori. La sede ha anche una biblioteca e un’aula con numerosi tavoli in cui poter ripassare e studiare".

Cosa si potrebbe migliorare?

"La sede è in una posizione comoda, ma il parcheggio è a pagamento, anche se con qualche agevolazione per gli studenti, e i posti non sono molti: soprattutto quando c’è il mercato non si riesce sempre a parcheggiare davanti alla sede".

Che giudizio complessivo dà alla facoltà?

"È impegnativa, le discipline già dal secondo anno sono molto specifiche, ma coinvolgenti. Attraverso il tirocinio ho capito che infermieristica è la facoltà giusta per me".

c.p.