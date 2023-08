La Selice dimenticata, tra fondo dissestato e curve pericolose

Antica strada costruita dai romani in forma pensile per collegare Forum Corneli (Imola) con il porto vallivo di Conselice , la provinciale Selice venne in seguito affiancata da un canale navigabile che permetteva l’utilizzo di piccole barche trainate da animali da soma per migliorare il sistema dei trasporti. Nel tempo e con lo sviluppo di nuove reti di collegamenti, la Selice ha perso l’originaria importanza, così come lo stesso canale che era utilizzato nel medioevo. È stato infine il notevole sviluppo industriale, dall’ultimo dopoguerra, a chiamare in causa la vecchia e dimenticata strada di origini romane per farla diventare un asso di collegamento con il nord est dell’Italia. Ed è così che a partire dal duemila questa antica strada è stata interessata da una serie di adeguati interventi di ristrutturazione.

Questo però solo nel tratto tra Imola e Conselice, mentre le istituzioni si sono dimenticate degli interventi già programmati fino al ponte della Bastia, in località Lavezzola. Attualmente la Provincia non riesce a mantenere funzionale e in sicurezza il fondo stradale di questo tratto dimenticato. In realtà risulterebbe previsto per il 2023 un intervento per rifarlo totalmente, ma a tutt’oggi non risultano avviati lavori. Si è poi verificato in questi mesi un cedimento del fondo stradale, poco prima dell’intersezione della Selice con la provinciale Gardizza, venendo da Conselice: un problema per ora risolto con la sola installazione di un semaforo che da alcuni mesi regolamenta il traffico in direzione alterna, con disagi per auto e camionisti. Eppure il crescente sviluppo industriale dell’imolese ancora in atto continua a portare, su questo asse di collegamento, un crescente aumento di traffico, con centinaia di pesanti automezzi chiamati ad avventurarsi ogni giorno sul tratto tra Conselice e Lavezzola dal fondo dissestato e caratterizzato da curve pericolose, tra cui quella del ‘ponte rosso’. Viene da chiedersi dove siano e il perché della desolante inerzia delle istituzioni locali preposte a svolgere una fondamentale funzione, anche in ambito viario.

Lettera firmata