La senatrice Farolfi: "Zona logistica semplificata, cosa la blocca?"

Porterebbe grandi benefici ma tarda arrivare. "Davvero non si capisce che cosa blocchi la Zona logistica semplificata per il porto di Ravenna ma noi di Fratelli d’Italia lo vogliano capire". Anche per questo la senatrice dei meloniani Marta Farolfi ha depositato una interrogazione a risposta scritta in cui, appunto, chiede lumi sul ritardo dell’intervento. "È stato presentato tutto a fine luglio e non capiamo se manca qualcosa nell’istruttoria o sia solo un tempo burocratico che, sinceramente, appare davvero troppo lungo", spiega la senatrice Farolfi. Anche perché Venezia ha ottenuto tutto in tempi rapidi e ora avanza anche la candidatura del Lazio. E la cosa è importante perché la Zona logistica semplificata porta con sé particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi (solo nell’area dello scalo di Venezia - ha stimato Confindustria - 177mila posti di lavoro in più e un incremento del 10%del Pil). g.c.