La sentenza annulla il concorso: "Ora rischiamo il licenziamento"

Cristina Diani ce l’aveva fatta: dopo anni di precariato era entrata come docente di ruolo. Aveva, già: perché all’improvviso ha visto la certezza del traguardo, ottenuto con tanto impegno, scivolarle da sotto i piedi. E come lei si trovano nella stessa condizione tanti altri, tutti coloro che hanno vinto il concorso per entrare di ruolo alla primaria e all’infanzia nella primavera dell’anno scorso.

Tutto è iniziato nel dicembre 2021, ancora in pieno covid, quando si tiene un concorso. In quel momento sono ancora in vigore tutte le limitazioni legate alla malattia, così Diani e tanti altri, con un provvedimento di quarantena, non possono andare a fare la prova. Un’ingiustizia secondo la Cgil, che vince un ricorso al Tar e ottiene così per gli insegnanti un concorso suppletivo, tenutosi ad aprile 2023. "Diversi insegnanti hanno partecipato e alcuni hanno vinto – ripercorre la vicenda Sara Errani, segretaria generale Flc Cgil Ravenna –. In seguito il ministero ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, e lo scorso 24 gennaio il Consiglio di Stato lo ha accolto, annullando la decisione del Tar per ’l’irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti’. Si è creata una situazione illogica e profondamente ingiusta, con rischio licenziamento per i docenti. Noi abbiamo denunciato la situazione e chiesto già a novembre un incontro urgente al Ministero, che si è dato alla macchia. Abbiamo promosso interventi parlamentari per avere chiarimenti e sanare la situazione e ora ci stiamo valutando come muoverci. È tutto illogico, considerando anche che c’è carenza di personale. Per non parlare della mancanza di rispetto verso i lavoratori". Al momento gli uffici scolastici non hanno applicato la sentenza: i docenti sono ancora a scuola. Ma il timore è tanto e così è nato il comitato dei docenti a rischio licenziamento e una petizione sul sito change.org.

"Stiamo cercando di arrivare direttamente al ministro per riuscire a capire se si può risolvere questa situazione. Qualcosa non ha funzionato" dice Cristina Diani, che ripercorre il suo percorso nel mondo della scuola: "Ho iniziato dopo la laurea nel 2016, lavorato in una paritaria fino al 2020 e poi sono entrata alla statale come precaria. Nel dicembre 2021 ero in quarantena, una gran sfortuna. Le prove suppletive le ho svolte in gravidanza e l’orale a maggio l’ho dovuto sostenere 15 giorni dopo l’alluvione, e io sono stata alluvionata. La testa in quel periodo non era lì, ma ho fatto del mio meglio nonostante le difficoltà, ero preparata. Ho sostenuto due esami, sia per la primaria che per l’infanzia, ed entrambi comprendevano scritto e orale: sono dovuta andare a Parma e a Ferrara. Due esami e quattro prove, tutto annullato ovviamente". La sentenza di fine gennaio è stata una doccia fredda: "Quando ce l’hanno consegnata siamo rimasti di ghiaccio – prosegue Diani –. Al momento non abbiamo ricevuto il licenziamento e speriamo che avvenga il più tardi possibile, nella speranza di riuscire a ottenere qualcosa. Parlando di merito noi abbiamo superato una prova difficile, uguale a quella che hanno dovuto affrontare i nostri colleghi nel 2021: è giusto lasciarci lavorare".

