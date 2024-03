La sentinella. È tornato al suo posto il velox di Osteria abbattuto da ’Fleximan’

Di nuovo al suo posto. Il velox a Osteria da ieri mattina è tornato sul Dismano, nel punto in cui si trovava prima della notte tra il 25 e il 26 gennaio scorso, quando venne tranciato col flessibile da mano tuttora ignota. Colpa di Fleximan, o più probabilmente di chi lo ha emulato. Sta di fatto che la sentinella è tornata al suo posto, alleggerendo però le tasche del Comune di circa 8.000 euro. Tanto è costato, infatti, riacquistare il velox: un prezzo che ha pagato tutta la collettività. Almeno finché non verrà individuato il responsabile: nel caso il Comune potrà rivalersi su di lui. L’apparecchio è di fatto un nuovo velox e in quanto tale deve essere tarato: non è operativo al momento, ma lo sarà a breve. Il Comune aveva chiarito fin da subito che sarebbe tornato al suo posto: "I velox verranno rimossi, casomai, quando ci saranno delle tecnologie diverse e più sofisticate per calmierare la velocità dei veicoli" aveva dichiarato nei giorni scorsi il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani.

Quello di Osteria è il primo dei cinque strumenti abbattuti da Fleximan nel Ravennate. Sono poi seguiti quelli sulla Borello a Castel Bolognese, sulla circonvallazione a Faenza (entrambi già reinstallati), sulla via Mandriole a Sant’Alberto e sulla San Vitale tra Ravenna e Russi (che saranno reinstallati a breve).