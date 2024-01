La ’Serata ’900’ a tema amicizia sarà replicata domani. Nostalgia in salsa casolana

La ’Serata ’900’, proposta venerdì scorso dal Comune di Casola Valsenio, dal Nuovo Cinema Senio e dal Circolo Fotografico Casolano, ha riscosso un tal successo di presenze e di gradimento che sarà replicata domani, sempre alle 20.30 nel Cinema Senio, con prenotazione obbligatoria al 3356251396 con sms o whatsapp. Nata nel 2000 per ricordare il secolo precedente con filmati, immagini, racconti e interviste, l’iniziativa piacque a tal punto che è stata riproposta tutti gli anni con lo stesso titolo anche se via via il tema, diverso ogni anno, si è allargato a tempi più recenti.

Quest’anno la serata ruotava attorno all’amicizia ed è iniziata con l’intervento del sindaco Giorgio Sagrini e con un collegamento video registrato con i sindaci e i rappresentanti dei comuni con i quali Casola Valsenio ha sottoscritto un patto di amicizia. Si è poi proseguiti con la proiezione di immagini fotografiche e interviste a bambini, adulti e anziani di Casola Valsenio, i quali hanno dato, con parole sincere, spesso argute o commoventi, una loro interpretazione dell’amicizia. Il programma ha previsto anche un intermezzo di Beppe Sangiorgi che ha proposto i proverbi e i modi di dire romagnoli sull’amicizia e sugli amici, mentre a concludere la serata è stato lo scrittore Cristiano Cavina che sul tema ha svelato il suo sentimento da casolano ‘emigrato’ davanti ai casolani con un intervento riproposto in video. Ora questo programma sarà replicato domani sera.

Tutto il lavoro di ricerca, interviste, e montaggio, iniziato tre mesi fa, è stato realizzato da Paride Ridolfi, Maurizio Cardelli, Eolo Visani, Beppe Sangiorgi, Luca Baldassarri, Silvia Rossini, Sonia Galliani. Dopo la replica, il filmato andrà ad arricchire l’archivio di ’Antenna 306’ che conserva tutto quanto prodotto dal 2000 a oggi: un patrimonio di immagini, voci, volti e ricordi che raccontano vita e personaggi di un paese nel corso di oltre un secolo.