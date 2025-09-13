La serata è tutta di Simonet: ’En retrait’ e i tormenti dell’essere

Gli appuntamenti del Festival Ammutinamenti cominciano oggi alle 18.30 al Teatro Rasi (via di Roma 39, Ravenna) con il lavoro dal titolo SEX.EXE (primo studio) di Pablo Ezequiel Rizzo/Voluptas (foto). L’indagine coreografica intende creare una dimensione simbolica attraverso la costruzione di immagini archetipiche, tra danza, arte visiva, parola e tecnologia, per sollevare domande e riflessioni intorno al tema dell’oggettificazione del corpo e all’affermazione dell’identità. Voluptas è un gruppo di libera sperimentazione tra corpo, danza, arte visiva e tecnologia. Trova le sue origini all’interno della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. A seguire Gherminella, studio di voci inarticolate di Miranda Secondari, una pratica coreografica, un lavoro sul suono e sulla voce confusa. Miranda Secondari è una coreografa, performer e insegnante di yoga. Vidavè Company è in scena con ’Coraggio. La sfortuna non esiste’, che sviluppa una riflessione artistica intorno al concetto del Sé, attraverso una composizione coreografica surrealista ricca in movimento e musica. Un assolo- duetto dove un uomo si confronta con la sua mente e il suo alter-ego, raffigurando la complessità della psiche umana che nasconde forse la sua vera forza nell’irrazionalità. Vidavè è una compagnia formata dai coreografi Matteo Vignali e Noemi Dalla Vecchia la cui ricerca è una contaminazione tra street/club dances e danza contemporanea. La Vetrina della giovane danza d’autore si conclude (ore 21.30, Artificerie Almagià in via dell’Almagià 2) con lo spettacolo En retrait (primo studio) della coreografa e danzatrice Laura Simonet. “Sentire se stessi” è il gesto inaugurale di questo progetto, che tenta di andare alla radice delle sfide assunte da una vita carnale, una condizione fisica costretta alla pesantezza. Si tratta di affrontare la corporeità da un punto di vista intimo e al contempo fondamentale, quando affiora il tormento originario dell’essere, l’essere incarnato. Laura Simonet è scenografa, coreografa e performer francese, con sede a Napoli. Studia la scenografia a l’Ecole des arts décoratifs di Parigi (ENSAD) e all’Accademia di Belle Arti di Napoli dove si laurea nel 2019. In parallelo, prende parte a vari progetti formativi diretti da Romeo Castellucci, Silvia Rampelli, Claudia Castellucci e Vincenza Modica. In programma (ore 16.45, Artificerie Almagià) la prova aperta del progetto vincitore di CollaborAction kids dal titolo Walt e l’arte di volare di Gruppo Ibrido, in collaborazione con Teatro de Drago. Ambientata in un tempo futuro, la pièce narra le gesta del giovane Walt, 13enne appassionato di fisica e spazio. Cresciuto con il sogno di volare, si ritrova alle prese con un regime tirannico che lo priva della possibilità di seguire i propri progetti. Senza scoraggiarsi, Walt si arma del suo talento migliore, la curiosità, e inizia un viaggio alla ricerca del segreto per imparare a volare; info@festivalammutinamenti.org