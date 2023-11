La Setramar in mani americane. Il fondo Davidson Kempner acquista il terminal della famiglia Poggiali

Il fondo americano Davidson Kempner (DK Capital Management LP), gestito da Anthony Yoseluff, ha raggiunto l’accordo per l’acquisto del terminal portuale ravennate Setramar, di proprietà della famiglia Poggiali. L’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni con una nota congiunta. Con l’acquisizione delle attività portuali del Gruppo Setramar, presieduto da Giuseppe Poggiali, DK punta così su Ravenna e sulla sua capacità di giocare sempre di più il ruolo di hub non solo dell’energia ma anche per l’economia del mare, a partire dall’Alto Adriatico.

Secondo fonti, alla base della decisione del fondo americano ci sarebbe un apprezzamento non solo di Setramar, ma anche delle attività portate avanti in questi anni dall’Autorità di sistema portuale. I dettagli dell’accordo prevedono che la famiglia Poggiali mantenga una quota del 30% delle attività portuali, il controllo delle aziende agricole, dell’agenzia marittima Spedra e della società Adriacoke. L’operazione comprende dunque la gestione dell’area logistica del Gruppo, ed è finalizzata all’attivazione di una piattaforma che includa anche i terminal Lloyd, Soco, quote in Eurodocks e le società Setrasped e Marisped. Secondo le stesse fonti, quello di DK sarebbe un investimento di lungo periodo, destinato a rendere Ravenna un importante centro di investimento. L’accordo è il risultato di un processo di dialogo iniziato nel 2019 tra la famiglia Poggiali e Davidson Kempner, dopo un lungo periodo di stasi in cui sono stati provati invano diversi percorsi di risoluzione del debito che non riguardavano le attività terminalistiche. Secondo le intenzioni di DK, Setramar potrà perseguire obiettivi di crescita anche al di fuori del territorio ravennate e diventare una componente chiave per la costruzione di una piattaforma aggregatrice nell’ambito dell’economia del mare. A metà 2018, Sapir presentò al Gruppo Poggiali una ‘richiesta di disponibilità a trattare’ per l’acquisto del terminal Setramar, molto attivo nel settore dei container, confinante con il Tcr Ravenna di proprietà di Sapir e Contship. Seguì l’interessamento, anche in questo caso molto concreto, del fondo F2i, che parlò chiaramente delle trattative avviate ma anche successivamente sospese.

Davidson Kempner Capital Management LP è una società globale di gestione di investimenti alternativi istituzionali con 37 miliardi di dollari di asset in gestione. Ha sede a New York City, con uffici a Londra, Hong Kong, Dublino, Filadelfia, Shenzhen e Mumbai. Conta 500 dipendenti. In Italia DK opera attraverso One33, il suo partner operativo per le operazioni su singole aziende.

Maria Vittoria Venturelli