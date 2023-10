Nel pomeriggio di ieri Faenza ha ospitato la ‘Settimana della protezione civile’ e la campagna ‘Io non rischio, buone pratiche di protezione civile’, progetti, promossi dal Dipartimento della protezione civile con Ingv, Anpas, Reluis e Fondazione Cima, in stretta collaborazione con le direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome e Anci, hanno lo scopo di stimolare il ruolo attivo delle comunità nell’azione quotidiana di prevenzione, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato di protezione civile. Alle 15.30, nella piazza principale di Faenza sono stati allestiti gli stand degli enti locali, Croce Rossa italiana, Esercito italiano, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Sar Cinofili Faenza, Romagna Soccorso 118 e Soccorso Alpino Emilia-Romagna, Anc Emilia-Romagna, Aeronautica Militare SAR 15° Stormo, Protezione Civile, Marina Militare-Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Dalle 16.30, nella Sala del Consiglio comunale di Faenza, alla presenza del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, dell’amministrazione comunale e del comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento a tutte le organizzazioni che sono intervenute in soccorso alla comunità faentina durante le alluvioni.