La sfida: dedicare del tempo per essere felici

La professoressa Gaia Toccaceli, insegnante di Lettere alla scuola secondaria di primo grado Sacro Cuore di Lugo, ha proposto ai suoi alunni un progetto chiamato ’Happiness challenge’. Questa challenge (sfida, ndr) si sviluppa nel corso di una settimana, prevedendo l’esecuzione da parte della terza A di sette sfide giornaliere con lo scopo di dedicare del tempo a sé stessi e alla propria felicità. Molto spesso non ci accorgiamo che anche dalle piccole cose si può ricavare la felicità e il coraggio di superare le prove quotidiane.

"Eppure non è così difficile riconoscere qualcosa di prezioso. Non brilla, riempie":

questa è la frase su cui si fonda il progetto della ’Happiness Challenge’.

Le prove del progetto sono le seguenti: prendersi 10 minuti per sé e ascoltare una canzone che piaccia fissando il soffitto; pensare a tre persone importanti nella propria vita e successivamente andare a dirglielo; assaggiare un cibo che non si ha mai provato; provare a fare un’attività per la prima volta; scegliere due oggetti che non si usano da tanto tempo e regalarli a chi si vuole; dedicare trenta minuti della propria giornata ad una persona con cui, di solito, si trascorre poco tempo e fare qualcosa insieme. Infine prendersi trenta minuti per uscire di casa a piedi o in bici, da soli o in compagnia.

Ogni alunno, prima dell’inizio della challenge si doveva creare una propria bacheca dove attaccare dei foglietti sui quali riportare le proprie impressioni e sentimenti provati durante l’esecuzione delle sfide. Le prove per molti sono state efficaci e soprattutto sono riuscite a stupire chi le eseguiva: infatti pur sembrando semplici e insignificanti hanno stupito e riempito gli alunni. “Non brillano, riempiono”.

La professoressa ha inoltre creato sulla piattaforma classroom, un questionario per comprendere se l’esperienza è piaciuta, quali siano state le prove più belle e quali abbiano stupito di più per il suscritto motivo. La Happiness challenge non è una semplice challenge come quelle che stanno spopolando in questi tempi, infatti, questa prova non comporta sacrifici, non ti lascia triste, non porta via del tempo e non ti toglie nulla ma ti riempie e riesce nello scopo per cui è stata creata: rendere felici. A volte basta solo essere indirizzati per capire il vero significato delle azioni che si compiono.

Classe 3^ A della scuola media ‘Sacro Cuore’ di Lugo

Professor Lorenzo Monti