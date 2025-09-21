La sfida degli Ironman: "Nel mondo la tappa più partecipata". Una folla per assistere

È lo sloveno Tine Lavrencic a vincere Ironman Italy Emilia-Romagna 2025 con un tempo di 8 ore, 14 minuti e 15 secondi. Medaglia d’argento per il tedesco Jan Erik Künne con un tempo di 8 ore e 18 minuti spaccati, mentre il terzo posto è stato assegnato all’ucraino Julian Demianov con un tempo di 8 ore, 21 minuti e 20 secondi. La bella notizia è che al quarto posto è arrivato l’italiano Paolo Dalle Fratte, con 8 ore, 23 minuti e 3 secondi. Gli organizzatori di Ironman Italy Emilia-Romagna lo confermano: la tappa di Cervia, nata nel 2017, è la più partecipata al mondo e vanta uno spettacolo unico, reso magico da un’alba che non delude mai. Anche quest’anno migliaia di persone si sono date appuntamento sulla spiaggia libera per assistere alla corsa verso il mare che, puntuale alle 7.30 con una temperatura dell’acqua di 24 gradi, ha dato il via ufficiale agli oltre 3.000 atleti impegnati nella leggendaria ’lunga distanza’, la gara di triathlon estrema che unisce 3,8 chilometri a nuoto, 180 di ciclismo e 42,195 di corsa (una maratona) con arrivo al Fantini club. In totale gli atleti hanno percorso 226 chilometri.

La giornata di ieri è iniziata sulle note dell’Inno di Mameli, alla presenza delle autorità civili, militari e del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. Un momento reso ancora più suggestivo dal sorvolo del mezzo dell’Aeronautica Militare di Pisignano. I primi atleti sono arrivati al traguardo nel pomeriggio, mentre in serata la finish line ha visto il susseguirsi agli arrivi di chi, con determinazione e passione, ha fatto tutto il possibile per conquistare la propria medaglia. Dall’edizione inaugurale del 2017, Cervia si è distinta come meta d’eccellenza per Ironman, unendo paesaggi suggestivi, ospitalità romagnola e tradizione sportiva. Nel weekend la cittadina ha accolto oltre 6.000 atleti provenienti da più di 80 Paesi, insieme a una folla di accompagnatori e familiari che hanno trasformato il lungomare in una festa internazionale. Questa edizione è partita con lo slogan "Niente è impossibile": spirito e determinazione sono le parole d’ordine per un evento che continua a crescere, coinvolgendo pubblico e partecipanti nella celebrazione dello sport. Il weekend di Ironman si concluderà oggi con le altre due gare: la 70.3 (detta ’mezzo Ironman’, include nuoto, ciclismo e corsa per un totale di 70,3 miglia, ovvero circa 113 chilometri) con partenza alle 12 e la 51.50 (la gara di thriatlon più breve: 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di corsa) con partenza alle 14. Entrambi gli start sono in programma nella spiaggia libera sul Lungomare Deledda.

Ilaria Bedeschi