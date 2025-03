La sfida della parità: "Stipendi più bassi, posizioni inferiori e anche molestie"

Nonostante si siano fatti passi avanti, la parità di genere nei luoghi di lavoro rimane una sfida ancora non del tutto superata nel nostro Paese. A raccontarlo è Sara Errani, della segreteria di Cgil Ravenna.

Errani, qual è la situazione delle donne del mondo lavoro?

"Le donne continuano a trovare lavoro in un range di professioni ristretto, spesso in posizioni di impiegate, con divari importanti nella retribuzione rispetto ai colleghi uomini. Il numero di donne occupate rimane nettamente inferiore rispetto a quello degli uomini. Per non parlare delle lavoratrici che occupano posizioni apicali, che in Italia continuano a essere poche".

Come sono gli stipendi delle donne?

"A parità di ruolo, nel privato le donne ricevono in media 75,1 euro al giorno, gli uomini 106,2; numeri inferiori alle medie nazionale e regionale. Nel pubblico, invece, 136,5 euro al giorno per gli uomini, 105,9 per le donne".

Lavorano meno degli uomini?

"Sì, spesso adottano contratti part-time perché la cura familiare è ancora appannaggio prettamente femminile. In molti casi, sono ancora loro a occuparsi di figli o parenti anziani. Di conseguenza, lavorano meno ore a settimana o per periodi più brevi. Secondo gli ultimi dati Inps, ad esempio, i contratti a tempo indeterminato stipulati da donne in provincia sono 3.489 contro i 6.014 tra gli uomini".

E quali sono le conseguenze?

"Questo si ripercuote, ad esempio, sul reddito pensionistico. Secondo i dati Istat, infatti, le pensioni delle donne valgono circa il 32% in meno di quelle degli uomini".

Perché ancora oggi la cura è ancora un affare prettamente femminile?

"Principalmente, è un fatto culturale. Per essere superato bisogna partire dall’educazione e dal linguaggio. Fino a pochi anni fa i libri di scuola presentavano certi mestieri al maschile, medico geologo, avvocato, e altri al femminile, maestra o casalinga. Ora per fortuna qualcosa sta cambiando. Inoltre, mancano servizi di supporto per le donne che lavorano".

Cioè?

"Servono misure strutturali che consentano alla donna di conciliare lavoro e famiglia. Più asili nido e più accessibili, servizi per l’infanzia, congedi parentali retribuiti anche per i padri".

Vi arrivano persone che raccontano casi di molestie sul lavoro?

"Sì, capita che delle lavoratrici si rivolgano a noi proprio per questo. In questi giorni, infatti, è stata pubblicata una ricerca di Cgil su questo tema. Sicuramente, ci sono anche molti casi sommersi, perché c’è il timore di ritorsioni".

Lucia Bonatesta