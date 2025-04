La sfida dell’economia sostenibile. Patuelli al forum di San Patrignano : "Bisogna sostenere gli investimenti"

"Non c’è innovazione senza sostenibilità". La sottolineatura è del ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, intervenuta ieri nella comunità di San Patrignano dove si è tenuto il Sustainable Economy Forum. L’evento mira ad affrontare il tema di una economia in grado di favorire la crescita del Paese e il benessere delle persone, per affrontare le sfide derivanti dalle crisi internazionali e quelle legate alla competitività europea.

Ed è proprio alla Ue che si è rivolta Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano. "È fondamentale che l’Unione europea non resti spettatrice. Oggi serve in Europa una maggiore attenzione all’importanza dell’industria, garantendo strumenti e risorse per accompagnare le imprese nella transizione". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha sottolineato il problema del momento: "Oggi parlare di dazi e di chiusure per noi è un problema". Fondamentale è il ruolo delle istituzioni e delle imprese, ma lo è anche quello della finanza. Ad offrire uno sguardo sul ruolo che possono recitare in questa fase gli istituti bancari ci ha pensato Antonio Patuelli, presidente di Abi, l’Associazione bancaria italiana.

"Sostenibilità è anzitutto lungimiranza, capacità di vedere oggi i problemi del domani e dopodomani, affrontarli subito ed essere molto previdenti", ha detto Patuelli. Che sul ruolo delle banche ha aggiunto: "Le sfide che abbiamo di fronte sono prima di tutto quelle del mercato: quando ci sono sbalzi di mercato in Oriente, poi nella stessa giornata si ripercuotono in tutto il mondo occidentale. La seconda è lavorare con tassi ancora più bassi". Sull’economia sostenibile, Patuelli ha precisato come "la sfida principale è sostenere lo sviluppo qualificato e sostenibile. Dobbiamo sostenere gli investimenti". Cosa non semplice in un momento in cui i mercati vivono una condizione di estrema incertezza. "Il problema è che gli investimenti vengono fatti quando c’è un quadro di riferimento di stabilità prospettica e quindi è indispensabile che nel contesto europeo ed italiano ci sia un quadro di normative che diano stabilità prospettica. Non possiamo sommare incertezze a quelle che già abbiamo a livello mondiale. La seconda questione è incoraggiare le imprese ad investire di più gli utili e le famiglie ad investire sugli asset economici. Sugli investimenti: "Apprezzo quando lo Stato incoraggia i risparmiatori ad investire nei titoli di Stato, ma lo stesso incentivo va dato ai risparmiatori che investono in aziende produttive. Va differenziata la tassazione tra speculatori e imprenditori che investono".

