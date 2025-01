La sfida Russi-Pietracuta. Sanpaimola in campo oggi

A parte l’anticipo di oggi, si giocano domani, alle 14.30, le gare della ventiduesima giornata, quinta del girone di ritorno, nel campionato di Eccellenza. Sant’Agostino-Sanpaimola. Punti preziosi per la tranquillità sono quelli in palio nell’anticipo odierno che va in scena alle 14.30. La formazione di San Patrizio, senza mister Paterna e anche Montuschi, entrambi squalificati, è nona con 28 punti a +4 sulla zona playout, ed è reduce dalla prestigiosa vittoria esterna di Gambettola, che allontanato i fantasmi. Gli estensi invece (3° peggior attacco del girone e un punto nelle ultime 3 partite) sono due gradini sotto a quota 26. All’andata finì 0-0.

Sampierana-Reno. Studia da grande la formazione di mister Orecchia che, salita al 7° posto con 29 punti grazie a 3 vittorie consecutive, rende visita alla quinta forza del campionato, beffata in casa dal Massa Lombarda nell’ultima gara casalinga. La Reno sarà priva dello squalificato Diallo. L’andata si chiuse sullo 0-0.

Medicina-Massa Lombarda. Col vento in poppa (4 risultati utili di fila fra cui lo 0-0 imposto alla capolista) e pronta ad abbandonare la zona calda (-1 dalla salvezza), l’undici di Bamonte lancia un messaggio chiaro al Medicina che naviga in acque tranquille, alla media di 2 punti a partita. Nel Massa, che si sta distinguendo per la fase difensiva (appena 18 reti incassate), mancherà lo squalificato Hysa. All’andata il Mezzolara espugnò 4-3 il ‘Dini e Salvalai’.

Solarolo-Mezzolara. All’Arboscelli arriva la candidata n.1 alla promozione, ora attardata al 2° posto a -3 dalla vetta, ma reduce da 13 risultati utili consecutivi, e forte del miglior attacco del girone con 39 reti (Karapici capocannoniere a quota 11). I padroni di casa, che non vincono da 5 giornate, sono in zona playout a -3 dalla salvezza. All’andata il Mezzolara vinse 4-2.

Russi-Pietracuta. Due pareggi e due ko è il ruolino degli arancioni nel ritorno. Con 20 punti in classifica, la zona salvezza dista cinque lunghezze. Il pronostico è da ribaltare, visto che al Bucci è in arrivo il Pietracuta, quarto della classe, reduce però da tre eggi di fila. Nel Russi mancherà lo squalificato Bertoni. All’andata finì 2-2.

Osteria Grande-Faenza. Con 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 giornate, i manfredi sono tornati in corsa. Essere entrati in zona playout è già una notizia positiva. Il terzultimo posto, ovvero la zona retrocessione, dista solo 2 punti. La trasferta sul sintetico del ‘Ferrante Ungarelli’ diventa anche uno scontro diretto, visto che i bolognesi hanno un solo punto di margine sulla zona playout. All’andata il Faenza perse 0-2.

Sugli altri campi: Tropical Coriano-Cava Ronco a Cattolica, Vis Novafeltria-Granamica, Castenaso-Gambettola rinviata a mercoledì 29.