La sicurezza ai Giardini Speyer

I giardini Speyer, complice anche il pomeriggio di panico che mesi fa causò un giovane armato di coltello, sono stati uno dei protagonisti in negativo della campagna elettorale: Barattoni esordì da sindaco attraversandoli platealmente in bicicletta, come a dimostrare che il quartiere sarebbe assolutamente frequentabile; Grandi ha invece proposto addirittura di realizzare un muro di cinta attorno all’area verde. Trasversale a quasi tutte le forze politiche è l’idea di un vigile di quartiere attivo 24 ore su 24 nell’area verde, proposta più soft rispetto a quella altrettanto gettonata di portare l’esercito a presidio della stazione e delle zone limitrofe. Le sorti del luogo hanno visto tuttavia candidati di provenienza opposta, come Giovanni Morgese per la Democrazia Cristiana e Marisa Iannucci per le quattro liste di sinistra, avanzare proposte simili: secondo entrambi la ‘vita notturna’ che si concentra agli Speyer meriterebbe di avere luoghi in cui riunirsi alla luce del sole, dove ascoltare musica, fare sport e vita sociale.