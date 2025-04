La sicurezza: "Bici portata via prima del tempo"

Una diffida inviata al Servizio Mobilità e Viabilità del Comune di Ravenna e alla società Sistema 4. Il mittente è un cittadino ravennate che si è visto rimuovere la bicicletta, posizionata in una rastrelliera all’altezza del civico 4 di via Gardini, in anticipo rispetto alla tempistica comunicata dai cartelli. Una precisazione: i responsabili della sicurezza, in vista della visita dei reali, stanno prendendo una serie di misure specifiche, riguardanti anche la sosta dei velocipedi.

La cartellonistica indicava che il divieto di sosta sarebbe entrato in vigore alle 7 di venerdì. La bicicletta dell’uomo è stata invece rimossa dagli addetti di Sistema 4 giovedì e portata in un magazzino in via Pag. Nella diffida l’uomo chiede che la restituzione della bici avvenga a cura e a spese del Comune o della società, riservandosi di chiedere il ristoro per eventuali danni subìti dal mezzo.