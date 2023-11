La sicurezza in piazza Baracca. In arrivo due nuove telecamere: "Saranno installate entro aprile"

Due telecamere saranno rimodernate, altre due verranno installate e saranno in grado di fare riprese in alta definizione e ad ampio raggio. E così, con cinque occhi elettronici (uno già c’è, in mezzo al parcheggio) piazza Baracca sarà sempre sorvegliata. Si tratta di un provvedimento che era già in programma, ma che risulta ancora più urgente dopo l’omicidio avvenuto in settembre in via Cura, partito da una lite in piazza Baracca poche ore prima. L’installazione, come spiega il vicesindaco con deleghe alla Sicurezza e al Centro storico Eugenio Fusignani, dovrebbe avvenire entro aprile: "Il termine è slittato in avanti a causa dell’alluvione – spiega –. Per due mesi si è interrotto tutto: gli uffici in quel periodo sono stati impegnati su altri fronti, e questo vale per tutta la macchina comunale". Inizialmente infatti era previsto che il rimodernamento e l’installazione dei nuovi impianti dovessero avvenire entro quest’anno.

L’intervento fa parte di un accordo di programma con la Regione per un totale di 98mila euro, l’80% dei quali della Regione stessa. All’interno del ’pacchetto’, che comprende anche il potenziamento della pubblica illuminazione nel percorso delle mura e azioni di educazione e promozione alla cultura della legalità, le telecamere costano poco meno di 50mila euro.

"Nel complesso saranno cinque – dice Fusignani –. Una è quella che già c’è, e che guarda il parcheggio. Altre due sono già presenti e verranno rimodernate: una guarda piazzetta Gandhi e l’altra porta Adriana. Delle due nuove che saranno installate, invece, una sarà dotata di impianto quadriottico, che riprende su tutti e quattro i lati ed è dotata di un ottimo zoom. L’altra sarà brandeggiabile, ovvero potrà essere indirizzata da remoto: l’operatore di polizia locale dalla centrale operativa potrà spostare l’obiettivo e l’inquadratura".

Da un mese circa c’è poi una polemica che riguarda l’isola ecologica ’mascherata’ creata in piazza Baracca col cambio nel sistema della raccolta dei rifiuti. I bidoni sono stati coperti da aiuole per essere più gradevoli alla vista: "Crea una schermatura tra bidoni, fioriere... Così quell’angolo nascosto può prestarsi a molte cose" dice Fusignani. Del resto per lo stesso motivo è stato predisposto lo spostamento del chiosco presente nel parcheggio.

"L’attenzione però non è solo su piazza Baracca, ma anche sul resto del centro – conclude Fusignani – perché le dinamiche e le modalità di fruizione degli spazi pubblici sono fluidi e intervenire su un luogo solo comporta il rischio che il problema si sposti".

Sara Servadei