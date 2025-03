La sindaca di Lugo:: "Nessuna polemica contro Sogesid"

"Non vi è mai stato da parte mia alcun intento polemico verso Sogesid, con cui stiamo iniziando a lavorare". Una dichiarazione, quella della sindaca di Lugo, Elena Zannoni, che vuole precisare come la sua affermazione che "l’intervento sulla golena del Santerno in zona Marmanna spetta a Sogesid così come la progettazione della risagomatura dell’alveo sotto il ponte della ferrovia di Voltana", pubblicata sul Carlino nei giorni scorsi, non sottintendesse critiche sulla lentezza degli stessi, ma solo l’attribuzione di competenza, come era stato per gli altri lavori elencati precedentemente nella relazione fatta da lei stessa sullo stato dei lavori sui fiumi che attraversano il Lughese. A seguito di questa affermazione era arrivata una nota stampa da parte di Sogesid che riportava il nome della sindaca, anche se poi nel testo, come sottolinea la stessa prima cittadina, si faceva riferimento alle aste fluviali del forlivese. "A Sogesid sono affidati vari importanti lavori di ricostruzione per il post alluvione nel nostro territorio tra cui le due casse di espansione di Lugo sud e Lugo ovest – conclude la sindaca – e abbiamo tutta l’intenzione di collaborare al meglio per poter vedere finire questi lavori, come tutti gli altri, nei tempi dovuti".