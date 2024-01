La sindaca: "Episodi noti": "Chiamate i carabinieri"

"Sono d’accordo con quanto afferma Paolo Casadio, un paese non può essere ostaggio di un gruppo di ragazzini. Conosciamo il problema, abbiamo riportato questo tema più volte al Comitato d’ordine e sicurezza pubblica. E più volte ho incontrato i gestori della discoteca Onyx". La sindaca di Russi, Valentina Palli, sa cosa succede a Godo quando la discoteca chiude, alle 5 del mattino, e i ragazzini minorenni vagano per il paese ubriachi in attesa del primo treno per Ravenna, alle 6.58.

"Ne ho discusso in sede istituzionale, ho convocato più volte i gestori del locale, passi che intraprendo di nuovo immediatamente – spiega –, ma a questo punto mi appello ai cittadini di Godo: chi vede questi ragazzi che vagano per il paese ubriachi, compiendo atti vandalici, chiami subito il 112. Non la stazione di Godo, ma il 112. Sono allertati: se arriva la segnalazione intervengono".

"Ci siamo confrontati spesso con il gestore – continua la sindaca di Russi –. All’interno del locale c’è un servizio d’ordine, il gestore Angelo D’Ambra si è detto disponibile a estenderlo fuori dall’area della discoteca, ipotesi subito esclusa dalle forze dell’ordine, perché il servizio di pubblica sicurezza non può essere affidato a privati. Per questo chiedo a chi vede, di chiamare il 112. Abbiamo il calendario degli eventi organizzati all’Onyx, sappiamo quali sono le iniziative che richiamano i giovanissimi, le serate con rapper o trapper. È in quei giorni che si verificano questi episodi e le forze dell’ordine sono allertate, ma anche loro sono pochi".

I protagonisti di queste vicende sono minorenni non dovrebbero potersi ubriacare. "Sono una ventina – conclude Palli – spesso arrivano già sbevazzati, fanno mattina e poi prendono il primo treno, mi chiedo ma anche le famiglie? E credo ci siano diverse responsabilità, nei locali i ragazzi bevono. I gestori mi dicono che controllano i documenti o con l’aiuto dell’amico maggiorenne o con documenti i falsificati bevono".

Poco meno di un anno fa, dopo un lungo periodo di controlli, in seguito anche alle segnalazioni di alcuni genitori l’Onyx fu chiuso per una decina di giorni, perché si "erano verificati alcuni gravi episodi – spiegò la questura – riconducibili anche all’abuso di bevande alcoliche somministrate all’interno del locale a minori di anni 18, che hanno costituito serio motivo di allarme sociale".

Claudia Liverani