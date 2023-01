"La Sinistra è andata in tilt"

"Sinistra in tilt per lo sbarco di 113 migranti irregolari al porto di Ravenna. A caldo abbiamo osservato un gran dispendio di dichiarazioni, anche infarcite di travisamenti della realtà, e di attivismo dei soliti ambienti della sinistra, che, temiamo, perderanno ogni interesse sulla vicenda una volta spenti i riflettori mediatici. Il dato positivo è che oggi al Governo c’è una coalizione di centrodestra che intende seguire coerentemente politiche di contrasto all’immigrazione irregolare favorendo i flussi regolari con un radicale cambio di rotta rispetto alle politiche disastrose dei governi di sinistra".

Così in una nota il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, commenta l’arrivo a Ravenna di 113 migranti irregolari sulla nave di una ong.

"Non si comprendono le rimostranze sulla scelta del porto romagnolo per sbarcare i migranti trasportati dalla Ong. Il richiamo alla solidarietà deve valere anche fra i porti italiani" aggiunge Morrone. "Troppo facile fare i ‘buonisti’ quando le ricadute degli sbarchi se le accollano altre località. I 113 a bordo non sono profughi ma migranti irregolari finché non sarà accolta la domanda di asilo, in caso ne abbiano i requisiti. Si tratta di persone provenienti da paesi non particolarmente a rischio, fra cui ci sarebbero minori non accompagnati".