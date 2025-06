La Società Podistica Alfonsinese. Il traguardo dei primi 50 anni

È molto di più di una società sportiva. È una realtà viva, che organizza camminate ludico-motorie, il tradizionale Gran Premio della Liberazione e una tappa delle Promesse di Romagna, ma che è anche attivamente impegnata nel volontariato: accompagnamento durante eventi scolastici, supporto alle iniziative comunali, presenza costante nella vita della comunità. Stiamo parlando della Società Podistica Alfonsinese, che venerdì scorso nella centrale piazza Gramsci ha festeggiato il suo primo mezzo secolo di storia. C’era una volta, nel 1975, un’idea semplice ma potente: unire persone, sport e passione. A pensarla fu Mario Zini, per tutti ‘Marì’, che diede vita alla Polisportiva Milleluci, un progetto che abbracciava podistica, ciclismo e persino il ballo. Nacque così la Società Podistica Alfonsinese, oggi arrivata a spegnere le candeline del suo 50° anniversario. Tra gli anni ’80 e ’90 la Podistica si è distinta a livello nazionale e internazionale, grazie anche all’impegno di Luigi Rambelli e alla collaborazione attiva con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, oltre che con l’amministrazione comunale. Collaborazioni che poi hanno dato vita anche a staffette: in Ungheria, a Nagykáta, nel contesto del gemellaggio tra le due città e come staffetta per la pace; a Strasburgo, fino al Palazzo d’Europa, per promuovere progetti ambientali, a Roma, per protestare contro l’inquinamento e a favore della qualità del pescato nel Mare Adriatico; a Spello, città gemellata, per ribadire l’impegno a favore della pace. Momenti in cui lo sport ha saputo diventare linguaggio universale. Tanti i protagonisti di questo percorso: atleti, volontari, dirigenti, simpatizzanti.

La Podistica Alfonsinese intanto guarda infatti avanti con fiducia.

lu.sca.