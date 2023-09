La solidarietà anche nei momenti più difficili

Nessuno ha dormito la notte tra il 16 e il 17 maggio a Faenza: né coloro che si sono ritrovati la casa invasa dall’acqua, come è ovvio, ma nemmeno chi si trovava in zone lontane dal disastro a cercare di monitorare quello che stava succedendo, scorrendo i social network o tentando di mettersi in contatto con parenti e amici colpiti. Così anche Roberto Valgimigli, titolare del b&b ’I due gelsi’ a Basiago, è rimasto tutta la notte sveglio e si è fatto una promessa: se la sua attività si fosse salvata, avrebbe fatto il possibile per aiutare gli altri. E così è stato.

"Era solo una questione di fortuna, che il fiume rompesse da un lato o dall’altro – racconta – e noi siamo stati fortunati. Quindi mi sono detto che dovevamo ricambiare un minimo di quella fortuna che abbiamo avuto. Ci è andata bene: siamo stati isolati due giorni perché tutto attorno a Reda, sulla via Emilia, a Pieve Corleto e a Prada la situazione era critica".

Con tante persone in difficoltà, l’occasione è arrivata già tre giorni dopo: "Abbiamo accolto una famiglia di 4 persone, che è rimasta qui fino alla fine della scuola. È stata una bellissima esperienza – dice Valgimigli – e siamo rimasti in contatto. Si tratta di una famiglia di Faenza, ma con parenti fuori città: erano in difficoltà perché la loro casa era inagibile ma non potevano allontanarsi troppo perché i bambini andavano a scuola, mentre loro dovevano iniziare a pulire. Sono rimasti qui fino al 10 giugno, dopo la fine dell’anno scolastico, poi sono andati dai nonni. So che la loro casa ha fatto grossi passi avanti. Il nostro è stato un piccolo contributo, abbiamo pensato che a parti inverse ci avrebbe fatto piacere ricevere una mano da qualcuno".

Non solo, ma nella tavernetta del b&b Valgimigli ha ospitato gratuitamente diversi ’Angeli del fango’ da tutta Italia. "Per tanti anni ho fatto dei campi estvi con Mani Tese, in cui ho conosciuto ragazzi da tutta Italia – racconta –. Con molti di loro avevo perso i contatti da anni, ma quando hanno saputo quello che è successo in tantissimi si sono fatti risentire e sono venuti a dare il proprio contributo. Per diversi weekend ne ho ospitati diversi nella tavernetta: un fine settimana sono venuti 5 volontari da Firenze, poi 2 da Bergamo, 1 da Reggio Emilia e 3 ragazze da Milano. Era diventato un piccolo campo estivo di persone che venivano a dare un contributo per Faenza da tutt’Italia".

Tra le esperienze legate all’alluvione, anche l’incontro con una coppia di svizzeri, Hans e Irene. "Erano in vacanza a Cesenatico, volevano tornare in Svizzera ma hanno trovato tutte le strade bloccate – prosegue Valgimigli –. Dopo una giornata intera ad aspettare di poter raggiungere l’autostrada, la sera dopo il disastro con la riapertura della via Emilia sono arrivati qui. Pensavano già di dover dormire in macchina, invece li abbiamo ospitati volentieri e sono rimasti 2 giorni, finché non è stato possibile ripartire".

Sara Servadei