La solidarietà dei Cerviaman per creare un centro per disabili

Presentata ieri al ristorante ‘La Ciurma’ di Cervia la stagione 2023 dei Cerviaman, il gruppo nato dalla passione comune per il triathlon e diventato ben presto anche un importante strumento di beneficenza per la comunità cervese. L’iniziativa, molto partecipata, ha visto la presenza del sindaco di Cervia Massimo Medri, dell’assessora allo sport Michela Brunelli, dell’assessore alla scuola Cesare Zavatta, del parroco di Cervia don Pierre Laurent Cabantous, delle autorità militari locali, delle volontarie dell’associazione ’Sorrisi e filati’. Ospite speciale il comico Sgabanaza. Nel corso della mattinata, i Cerviaman hanno ufficializzato la motivazione della beneficenza che verrà effettuata grazie agli introiti della stagione appena iniziata. Il ’Progetto Filippo’ a cui è rivolta l’iniziativa benefica parte dal coinvolgimento dei genitori di Filippo, ventenne cervese che soffre di tetraparesi spastica fin dalla nascita. Tramite il loro impegno, il ricavato della stagione dei Cerviaman verrà devoluto alla costruzione di un nuovo centro diurno per giovani disabili. Medri ha confermato che il centro in questione è in via di progettazione: "È un’iniziativa di cui siamo orgogliosi, a cui stiamo lavorando alacremente, e spero che già dopo l’estate ci siano passi avanti a livello progettuale. Naturalmente un sostegno economico come quello che verrà dall’attività dei Cerviaman sarà fondamentale: li ringrazio e sono felice che ormai si siano radicati così nettamente in ambito cittadino". Per raggiungere lo scopo, i Cerviaman hanno attivato diversi strumenti. Dalla vendita delle magliette, disegnate dai ragazzi delle scuole elementari e disponibili in diversi punti vendita della città; alla presenza a numerosi eventi e cene, il cui introito sarà appunto devoluto alla causa benefica. E nuove iniziative sono in preparazione

Nelle scorse edizioni, i ragazzi dei ‘Cerviaman’ hanno saputo crescere e farsi volere bene. Il loro arrivo al traguardo – insieme a sportivi di tutto il mondo – ha saputo trascinare il pubblico e avvicinare al mondo del triathlon, e dello sport in generale, persone che fino a prima non ci avevano mai provato. Dei Cerviaman fanno parte non solo i ragazzi cervesi che parteciperanno all’Ironman di settembre ma anche tutte le persone che vogliono esprimere il loro sostegno alla causa benefica scelta per il 2023. Lo scorso anno sono state acquistate quasi 1000 magliette e poi donazioni liberali, forme di partecipazione alla gara di solidarietà e coinvolgimento in progetti futuri. Lo spirito con il quale i Cerviaman sono partiti cinque anni fa sta crescendo e, lentamente ma con determinazione, sta entrando nel tessuto della nostra comunità.

Ilaria Bedeschi