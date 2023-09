La solidarietà dei Lions Scuola, nuovi arredi e cucina nella paritaria di Fornace

Diverse scuole paritarie del territorio potranno riaprire grazie alla solidarietà del Multidistretto Lions 108 Italy che ha avviato numerose iniziative di aiuto alle popolazioni romagnole colpite dalle alluvioni. Molte scuole paritarie sono state danneggiate ed è stato necessario intervenire per poter garantire l’idoneità degli spazi e della logistica. A Fornace Zarattini la scuola materna paritaria Madonna della Fiducia in via Faentina 179, con la presenza di un asilo e del doposcuola, che coinvolge oltre settanta famiglie, è stata colpita gravemente. La grande solidarietà che da più parti si è manifestata ha visto I lions molto attivi con un progetto di intervento del Multidistretto Lions 108 Italy per l’acquisto del mobilio per attrezzare le aule e tutti gli spazi comuni dei bambini. Il Lions Club Dante Alighieri ha donato invece la nuova cucina in sostituzione di quella distrutta dall’alluvione.

I lions hanno subito attivato una raccolta fondi tra tutti i lions club italiani e con iniziative popolari nei territori, non solo, sono intervenuti con volontari nel soccorso agli alluvionati, con la Fondazione dei lions club per la solidarietà del Distretto 108A e hanno donato decine di idropulitrici, poi, dopo il rientro nelle case degli sfollati, hanno donato frigoriferi e lavatrici e ove occorreva anche mobilio, fornendo anche beni alimentari e per l’igiene personale e delle abitazioni. Questa attività ha coinvolto i quattro lions club della città di Ravenna, ciascuno con proprie iniziative o insieme.

Inoltre è partita la ricerca delle emergenze nelle attività sociali, culturali, scolastiche e ricreative, colpite duramente . Tra le diverse situazione sulle quali i lions sono presenti, questa di Fornace Zarattini è particolarmente importante perché grazie al loro intervento oggi le famiglie ed i cittadini della località potranno vedere che la scuola Maria della Fiducia può accogliere i bambini, le maestre, la direzione ed i volontari, e che è divenuta più bella, accogliente e moderna di prima. Tutto questo anche grazie allo spirito resiliente della comunità alla quale I lions Club Ravenna Host, Bisanzio, Dante Alighieri e Romagna Padusa hanno dato in varie forme il loro spontaneo aiuto.