La solidarietà del basket. Aquila di nuovo in campo

Due grandi squadre di basket scenderanno in campo, il 23 settembre prossimo a Lugo, per raccogliere fondi da destinare al territorio colpito dall’alluvione del maggio scorso. L’amichevole coinvolgerà l’Aquila Basket Trento, che già a giugno aveva organizzato uno dei primi eventi a sostegno della Romagna, e l’Alba Berlino, formazione tedesca di Eurolega. La partita sarà disputata in uno dei luoghi più significativi per la città, il palazzetto di via Sabin, trasformato in quei giorni di maggio, nell’hub di accoglienza per le famiglie sfollate di Lugo, Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda.

"Fra i tanti segni di solidarietà ricevuti ce n’è stato uno che ci ha particolarmente commosso – ha ricordato il sindaco di Lugo, Davide Ranalli durante la presentazione dell’evento –. Si tratta della cena organizzata, a pochi giorni dall’alluvione, dall’Aquila basket a Levico che ha permesso di raccogliere ben 20mila euro destinati proprio alla nostra città. La squadra non si è voluta fermare e siamo arrivati a questo prestigioso appuntamento. Il fatto che la partita si tenga al Palazzetto di via Sabin che nei giorni dell’alluvione ha accolto tante persone sfollate, è per noi particolarmente significativo e dà all’evento un valore ulteriore".

La scelta di organizzare in città l’incontro che rappresenta anche un appuntamento di preseason per la formazione trentina, non è casuale. La Protezione Civile del Trentino è stata particolarmente presente nelle settimane dell’alluvione. Inoltre Lugo è storicamente legata al Trentino– "Per noi sarà un grande piacere e un grande orgoglio poter giocare a Lugo di Romagna – ha sottolineato il presidente di Aquila Basket, Luigi Longhi–. L’amichevole contro l’Alba Berlino è un altro gesto concreto che mettiamo in campo dopo la cena di solidarietà dello scorso giugno. Sono nato e cresciuto a Mori, un paese trentino legato a Lugo per il supporto che la comunità romagnola dimostrò nel dopoguerra del primo conflitto mondiale. Una storia di cui sentivo parlare i miei nonni crescendo e che oggi rende ancora più significativo il nostro contributo. Dal punto di vista sportivo – ha continuato – la partita ci metterà di fronte a una formazione di caratura internazionale, che può contare su due talenti azzurri come Gabriele Procida e il ‘nostro’ Matteo Spagnolo, e su un fresco campione del mondo come Johannes Thiemann. Sarà un bel test in vista dell’inizio del campionato".

Il supporto tecnico per lo svolgimento della partita è fornito dal Basket Lugo. I biglietti per assistere all’ amichevole sono in vendita da oggi al prezzo di 10 euro con ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. I biglietti possono essere ritirati dal 22 settembre dalle 17 alle 19 al Palazzetto dello Sport. Eventuali biglietti non ritirati saranno rimessi in vendita il giorno della partita. Per prenotarli occorre scrivere a [email protected].

Monia Savioli