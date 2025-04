La sorpresa sgradita. Non c’è il tutto esaurito: "40% di stanze vuote"

"Un periodo, quello pasquale, con tra il 20 e il 40% delle stanze vuote e riduzione delle tariffe delle camere in qualche caso anche del 40%. È una novità negativa. In questi giorni solitamente eravamo al completo". Raffaele Calisesi, presidente di Federalberghi Ravenna, non indora la pillola. "Per domani (oggi, ndr), c’è ancora disponibilità nelle strutture. Visti i ponti vicini, forse qualche turista ha deciso di venire più avanti". A Ravenna ci sono 400 camere e una decina di alberghi. "A Ferrara gli alberghi sono 40, chiediamoci perché. Qui abbiamo tutto, ma non sappiamo comunicarlo. Ciò significa, per capirci, che chi arriva con le crociere non è a conoscenza di quello che può fare e resta un giorno chiuso in camera. Ci auguriamo una svolta dalla prossima amministrazione". La visita di Carlo e Camilla avrà un impatto? "Ce lo chiediamo tutti. Il mercato inglese non lo abbiamo mai avuto".

Arrivando ai turisti intercettati in strada, Dominique J, da Nizza (Francia), sta trascorrendo qualche giorno in l’Italia con la moglie: "Una tappa a Ravenna – spiega – non poteva mancare perché i suoi mosaici sono molto conosciuti in Francia e in Europa. Ora che li ho visti lo posso confermare: sono davvero unici, una sorpresa incredibile. Abbiamo scelto di farla in giornata, perché è una città piccola dove ci si muove velocemente. Poi andremo a Bologna". La studentessa del Dams di Bologna Valentina Aramini ha voluto visitare i Mausolei. "Li abbiamo studiati e mi hanno affascinata. Sono nata a Cagliari, raggiungere Ravenna non era semplice; adesso invece è una passeggiata. Galla Placidia è stato uno spettacolo unico".

Toccata e fuga anche Michele di Giosa, che è venuto a trovare un’amica. "Vista la bella giornata abbiamo optato per un giro, che è stato veloce ma piacevole, soprattutto per l’atmosfera tranquilla". Delle scolaresche in visita, nei giorni scorsi, anche lo Scientifico Caravaggio di San Gennaro Vesuviano (Napoli) ha scelto una gita itinerante di cui Ravenna è una tappa da visitare in giornata. A spiegarlo è Rosanna Buonacura, prof. di Matematica e Fisica. "Facciamo base a Rimini e ogni giorno ci spostiamo in una città diversa dell’Emilia-Romagna. I mosaici e le Basiliche ci sono piaciuti molto, ora rimane l’ultima tappa alla Tomba di Dante. I ragazzi hanno apprezzato tantissimo la città: ci è sembrato il centro storico più imponente e di maggior valore tra quelli visitati". Al contrario, Chiara Degasperi, da Trento, si è concessa un po’ più di tempo. A Ravenna era già stata da piccola, ma ricordava solo la Tomba di Dante. "San Vitale è bellissima, ma mi piace molto anche l’atmosfera: piccola, ma molto viva, curata e con negozi di pregio. Io e mio marito abbiamo affittato un appartamento nel centro". Anche Vittoria Scalfaro, da Ivrea (Torino), era già stata a Ravenna una volta. È tornata con alcuni concittadini grazie a un tour organizzato. "Ravenna è bellissima, anche solo dal punto di vista strutturale: vicoli che si aprono su piazze, archi che invitano a entrare in piazzette. Sono stupita".