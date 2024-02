La sosta in centro storico. Addio a 12 posti in piazzale Rossi. Si trovano in uno spazio privato

Il parcheggio che si affaccia su via Anastagi, quello di piazzale Battista Rossi, si rimpicciolisce, da alcuni giorni infatti una parte è transennata ed è spuntato un cartello con su scritto ‘Proprietà privata’. Si tratta del lato su via Girolamo Rossi. I posti auto diverranno 47 contro i 59 presenti finora, quindi dodici in meno. Questo perché parte del parcheggio ha un proprietario privato, dove molto probabilmente in passato sorgeva un edificio che è stato successivamente demolito. Il Comune da anni aveva stipulato un contratto d’affitto con questo privato che veniva rinnovato di sei anni in sei anni automaticamente. Quest’anno la proprietà ha annunciato di non voler più concedere la parte di sua proprietà in affitto al Comune e così è partito il ridimensionamento del parcheggio a pagamento in pieno centro. Da adesso in poi quindi ci saranno 47 stalli blu a pagamento, uno stallo destinato ai familiari delle persone invalide e due stalli riservati al carico e scarico merci, questi ultimi due già presenti nel parcheggio verranno riconfermati. Del tutto nuovi saranno invece i quattro posti destinati a ciclomotori e motocicli.

C’è aria di cambiamento anche pochi metri più avanti, in via Mura Porta Serrata, nell’edificio a fianco all’ingresso del passaggio per le mura. Il palazzo è al centro di una ristrutturazione che porterà alla realizzazione di una quindicina di appartamenti di pregio con garage interni. Il cantiere, che partirà a breve, dovrebbe concludersi a metà del prossimo anno. L’edificio aveva al suo interno gli uffici del Servizio sportello unico attività produttive ed economiche che l’anno scorso sono stati trasferiti nella nuova sede di via Berlinguer.

a.cor.