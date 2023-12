La sosta non si paga

Regalini e regaloni, shopping, addobbi. Ma pure cene fuori, l’occasione per stare insieme. Le festività sono anche questo. E così anche quest’anno non si paga il parcheggio in centro a Milano Marittima. L’amministrazione comunale di Cervia infatti, ricalcando le scelte analoghe già fatte negli anni scorsi, ha deciso di annullare il pagamento della sosta nei giorni in cui sarebbe normalmente previsto (ovvero il venerdì e nei weekend) da oggi fino al 7 gennaio. In questo modo l’obiettivo è quello di riuscire ad andare incontro alle attività commerciali del territorio, "gravate da elevati costi di gestione – si legge in una nota scritta dal Comune – e vogliamo anche incentivare l’affluenza di turisti e dei potenziali clienti".

Di conseguenza venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 8 alle 24 la sosta a Milano Marittima sarà gratuita.

"Per quanto riguarda invece Cervia – aggiunge infine il Comune nella stessa nota –, si ricorda che già dal termine della stagione estiva i principali parcheggi sono gratuiti, in particolare quello di piazza Andrea Costa, piazza 25 aprile e gran parte del piazzale della Resistenza".