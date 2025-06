’La spiaggia ama il libro’: i libri protagonisti

La rassegna culturale ’Cervia, la spiaggia ama il libro’ torna protagonista con un programma ricco di appuntamenti che promettono di illuminare l’estate romagnola con dialoghi, letteratura e convivialità. L’anteprima terrà il 5 luglio sotto Torre San Michele, dove il giornalista Maurizio Mannoni, intervistato dalla giornalista Ilaria Bedeschi, inaugurerà ufficialmente questa edizione con il suo libro ‘Quella notte a Saxa Rubra’ (ed. La Nave di Teseo).

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo il 9 luglio in Piazza Garibaldi, dove Marino Bartoletti, figura cardine del giornalismo italiano, presenterà i suoi libri. Bartoletti sarà intervistato dal collega Beppe Boni. Tra gli ospiti di rilievo del ricco calendario spicca il cardinale Matteo Zuppi, protagonista dell’incontro del 17 luglio, che si preannuncia come una delle tappe più significative della rassegna.

Un altro evento molto atteso sarà la cena di beneficenza del 22 luglio al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, con Gene Gnocchi, una serata che fonderà cultura e solidarietà. La rassegna vedrà inoltre la partecipazione di autori, giornalisti e scrittori di prestigio, tra cui Enrico Franceschini, Cecilia Randall, Marco Pesatori, Alessio Viola, Marcello Simoni e Anna Farinelli, con incontri ospitati in suggestive location che valorizzeranno ulteriormente il fascino dell’iniziativa.

Tra le attività previste, spiccano le passeggiate culturali per le vie della città, organizzate in collaborazione con la Fondazione Cervia In. Un evento di rilievo sarà la tradizionale anteprima nazionale, al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, della mostra 2026 dei Musei San Domenico di Forlì.

Novità anche per il giorno di Ferragosto, quando il tradizionale Sbarco degli autori cambierà format: sotto la guida dei giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi, gli autori arriveranno a bordo di barche storiche lungo il canale, sbarcando al tramonto ai piedi della Torre San Michele. Questo momento sarà un’ulteriore occasione per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di Cervia.

La manifestazione è realizzata grazie al Comune di Cervia, alla Regione Emilia-Romagna, a Confcommercio Ascom Cervia, alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, agli sponsor, ai sostenitori, agli amici e ai fedeli sostenitori, il cui contributo rende possibile la realizzazione di questa straordinaria rassegna.

Tutti i dettagli del programma saranno annunciati nella conferenza stampa in programma il 1° luglio alle 11 al Mare Pineta Resort di Milano Marittima.