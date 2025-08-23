La spiaggia libera accessibile prende forma

La spiaggia libera di Cervia è ora accessibile alle persone con disabilità motoria e ridotta mobilità, grazie a una collaborazione tra il Comune di Cervia, lo Sportello Cittadini Attivi, la Cooperativa Bagnini di Cervia, la Cooperativa Sociale San Vitale di Ravenna e l’Associazione No-Profit Auxilia-Onlus O.D.V. di Cervia, con il sostegno dei CerviaMan. "Sono stati mesi di lavoro intenso e di adempimenti burocratici, ma siamo riusciti ad esaudire una promessa fatta ai cittadini — l’atto politico di trasformare l’impegno preso in realtà. Sono felice di poter continuare a lavorare per la prossima stagione sia al progetto in oggetto, sia alle future proposte, con maggiore esperienza. – ha spiegato la consigliera comunale con delega all’Accessibilità Samanta Farabegoli - La nostra città necessita di lungimiranza e attenzione autentica alle esigenze di tutti. Comincia per Cervia un percorso di innovazione turistica che non si esaurisce nell’esperimento di questo agosto 2025. Mi sento di sollecitare i cittadini a non perdere l’interesse per la politica, perché solo con l’impegno e una buona progettazione della città la nostra vita può migliorare".

È stato infatti installato un gazebo ombreggiato in spiaggia libera - Lungomare Grazia Deledda, 38 -, fornito di sedie, sdraio e lettini. Uno spazio accessibile e un luogo di ristoro al mare dedicato a persone con ridotta mobilità. L’obiettivo del progetto, presentato in uno dei punti dell’Odg ’Turismo accessibile’ votato all’unanimità il 19 dicembre 2024, è permettere a tutti di fare il bagno al mare gratuitamente e di poter frequentate la spiaggia libera di Cervia. L’impegno e la cooperazione di tutte le parti hanno permesso di porre le basi per un turismo più accessibile e attento alle richieste di tutti, anche per coloro che non hanno mai potuto vivere il mare.

A seguito delle necessarie procedure burocratico-amministrative e di una formazione degli operatori realizzata dalla Dott.ssa Erika Magrini, è ora disponibile in maniera sperimentale un servizio di accompagnamento in acqua gestito da Auxilia-Onlus nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Tutti gli altri giorni, negli stessi orari, con l’accoglienza degli operatori della Cooperativa San Vitale, rimane a disposizione l’uso del gazebo accessibile, con la possibilità di sedersi o sdraiarsi all’ombra e di utilizzare la sedia JOB per fare il bagno in autonomia. Per le prossime stagioni, si lavorerà in sinergia e in ascolto delle esigenze degli utenti al fine di migliorare e potenziare il servizio. Venerdì 29 agosto alle 10 in spiaggia libera è organizzato un momento di confronto e convivialità, aperto a tutti.

Ilaria Bedeschi