La spiaggia libera aperta ai disabili

Cervia si conferma una spiaggia accessibile. Ieri è stato organizzato un momento di confronto e convivialità. La spiaggia libera è quindi ora finalmente accessibile alle persone con disabilità motoria e ridotta mobilità: è stato predisposto un gazebo in spiaggia libera (Lungomare Grazia Deledda, 38), fornito di sedie, sdraio e lettini, uno spazio accessibile e un luogo di ristoro al mare dedicato a persone con ridotta mobilità. "La nostra città necessita di lungimiranza e attenzione autentica alle esigenze di tutti. Con questa nuova esperienza Cervia aggiunge un importante tassello alla costruzione di una città sempre più accessibile e accogliente. Ospitalità significa anche accessibilità, in modo che chiunque arrivi a Cervia possa trascorrere il proprio tempo libero e la propria vacanza senza vincoli e ostacoli", hanno spiegato la consigliera comunale con delega all’accessibilità Samanta Farabegoli e l’assessora al demanio Michela Brunelli.

L’impegno e la cooperazione di tutte le parti hanno permesso di porre le basi per un turismo più accessibile e attento alle richieste di tutti, anche per coloro che non hanno mai potuto vivere il mare. La formazione degli operatori è stata realizzata dalla dottoressa Erika Magrini. Ora è disponibile in maniera sperimentale un servizio di accompagnamento in acqua gestito da Auxilia-Onlus il venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Tutti gli altri giorni, negli stessi orari, con l’accoglienza degli operatori della Cooperativa San Vitale, rimane a disposizione l’uso del gazebo accessibile, con la possibilità di sedersi o sdraiarsi all’ombra e di utilizzare la sedia Job per fare il bagno in autonomia. La spiaggia libera è realtà grazie alla collaborazione tra Comune, lo Sportello Cittadini Attivi, la Cooperativa Bagnini di Cervia, la Cooperativa Sociale San Vitale di Ravenna e l’Associazione No- Profit Auxilia-Onlus, con il sostegno dei Cerviaman.

i.b.