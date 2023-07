La spiaggia ostaggio della barca arenata

La situazione a Lido di Dante è, in effetti, abbastanza paradossale. La barca si è arenata davanti alla spiaggia libera, nel tratto di mare adibito alla balneazione, nella notte tra il 17 e il 18 giugno scorsi: pare che a causa del mare mosso il pilota abbia perso il controllo del mezzo che ha oltrepassato gli scogli, tra l’altro con un grave danno allo scafo (ma per fortuna senza feriti). Portare via l’imbarcazione ora spetterebbe al proprietario, che finora pare non aver trovato una soluzione circa come intervenire. Va infatti tenuto conto che è impossibile pensare di far trainare il mezzo a una barca più potente (che è solitamente la soluzione più semplice in casi di questo tipo), in quanto quest’ultima non riuscirebbe a oltrepassare gli scogli per raggiungerlo. Il Comune ha diffidato il proprietario per spingerlo a intervenire, ma pare più probabile che sarà Palazzo Merlato a prendere in mano il problema, dando incarico a una ditta specializzata di portare via la barca via mare (cercando di farla galleggiare di nuovo e facendola trainare da un’imbarcazione piccola) o via terra, per poi comunque rivalersi delle spese sul privato.

Per quanto riguarda il carburante, è stato in buona parte portato via dalla Capitaneria di Porto, autorizzata dal ministero a intervenire dopo svariate diffide al proprietario. Ora speriamo che la questione si risolva in fretta.