La spiaggia per i disabili è arrivata all’Onu

La spiaggia dei valori all’Onu. Durante la settimana appena trascorsa la faentina Debora Donati, presidente dell’associazione ’Insieme a te’, è volata oltreoceano a New York, dove si è tenuta la conferenza mondiale sulla disabilità.

Nel corso della conferenza è stato infatti presentato il suo progetto ’made in Emilia-Romagna’ che rende la spiaggia fruibile per tutti: una realtà operativa dall’estate del 2018 e nata proprio grazie all’impegno di Donati. E un’iniziativa che, come specificato dal governatore Michele de Pascale, "costituisce un modello di accoglienza, dignità e inclusione nato a Punta Marina, in provincia di Ravenna. La spiaggia dei valori è un luogo unico, completamente accessibile, pensato per dare la possibilità di vivere il mare anche a chi convive con disabilità gravi. Un progetto ancora oggi presente in pochissimi luoghi d’Italia, che è cresciuto grazie all’impegno di un’intera comunità: oltre 2mila volontarie e volontari, più di 1.400 ospiti accolti e migliaia di studenti coinvolti in percorsi di educazione all’inclusione. Fin dalla sua nascita ho creduto profondamente in questo progetto e l’ho sostenuto, da sindaco, con convinzione perché dà voce a un’idea forte e chiara: il riconoscimento di un diritto fondamentale, quello di vivere ore allegre e spensierate, godendo di un bene comune che appartiene a tutte e tutti: il nostro litorale, la nostra spiaggia, il nostro mare".

Per Debora Donati è stato "un onore essere tra i relatori del side event ’Tempo ricreativo, tempo di vita’, promosso dall’Italia e co-sponsorizzato da Giappone, Tunisia, Sudafrica e Ida, nell’ambito della 18esima conferenza degli Stati alla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Un immenso grazie di cuore al ministro Alessandra Locatelli per avere dato a me e alla nostra associazione questa meravigliosa opportunità. A me sembra ancora tutto un sogno e lei lo ha realizzato".

Debora Donati lo scorso 2 giugno era stata insignita a Ravenna anche dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.