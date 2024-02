La spiaggia per tutti. A Punta Marina lo stabilimento per disabili più grande d’Italia

"Dopo sei anni finalmente si concretizza il progetto di una struttura capace di accogliere in spiaggia persone con gravi disabilità motorie, sensoriali e intellettive. Un sogno che diventa realtà". Sono queste le parole con cui Debora Donati, presidente dell’associazione ‘Insieme a te’, ha esordito ieri mattina a Palazzo Merlato a Ravenna, prima di ringraziare gran parte di tutti coloro che hanno contro contribuito all’iniziativa. In primis, come ci ha tenuto a sottolineare, il sindaco Michele de Pascale, "colui che per primo ha creduto in questo ‘pazzo’ progetto". Dalla prossima estate, a Punta Marina Terme, sarà ufficialmente operativa la ‘Spiaggia dei valori’ con 30 postazioni: 18 riservate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, ciascuna delle quali denominata con uno dei 18 valori fondanti dell’associazione (amore, fede, solidarietà, ascolto, generosità, e via dicendo); e 12 sotto l’ombrellone, attrezzate per ospitare persone con disabilità motoria totale, tetraplegia, o con esiti da malattie neurodegenerative, tipo Sla e affini, e i loro accompagnatori.

Lo stabilimento balneare avrà inoltre bagni accessibili, aree dedicate ai volontari, uffici, aree comuni, una sala polivalente per le attività di volontari e ospiti e per iniziative pubbliche di sensibilizzazione. I lavori di costruzione della struttura sono iniziati il 5 febbraio, il termine è previsto entro fine giugno. L’inaugurazione è prevista il 9 luglio alle 20, giorno in cui si ricorda Dario Alvisi, fondatore dell’associazione ‘Insieme a te’. Sarà la struttura più grande d’Italia nel suo genere. "Per realizzarla si prevede un costo di un milione di euro – spiega Donati –. Una cifra che include 135mila euro coperti con finanziamento da fondi Pnrr. Da novembre abbiamo già raccolto il 60% del totale attraverso una campagna di crowdfunding su Insiemeate.org. Per la gestione ordinaria della struttura servono circa 120mila euro l’anno, il tutto moltiplicato per i prossimi vent’anni, ossia per la durata della concessione demaniale dell’area che ci siamo aggiudicati con bando pubblico". Da anni ‘Insieme a te’ collabora con Aisla e con il Centro Clinico Nemo; sono in corso dialoghi al fine di aprire collaborazioni con il Centro Oncologico Romagnolo, l’associazione Dynamo Camp e gli studenti delle facoltà di Medicina e chirurgia e Infermieristica dell’università di Bologna – Campus di Ravenna. "Il punto di forza di questo progetto – afferma la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli – non è solo quello di poter garantire l’accessibilità fisica a tutti ma in particolare il coinvolgimento di ragazzi e giovani studenti che con la loro attività di volontariato potranno accogliere, assistere e supportare le persone che fruiranno della spiaggia. Sono davvero felice di sostenere questo progetto e mi auguro possa diventare un modello virtuoso per molti altri nel nostro Paese". "Dopo aver sperimentato l’esperienza dell’accessibilità in spiaggia dal 2018 in poi – ricorda de Pascale – da quest’anno, grazie alla nuova struttura, il servizio diventa stabile. Ci troviamo davanti a uno dei pochi esempi di questo tipo in Italia". La consigliera regionale Manuela Rontini, che ha sempre seguito da vicino il progetto, ha poi rivolto un ringraziamento a Debora per "forza e tenacia dimostrata ne portare avanti il sogno, senza mai scoraggiarsi anche di fronte alle difficoltà".

Roberta Bezzi