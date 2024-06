La spiaggia senza barriere: "Che gioia accogliere gli ospiti"

Alla fine tutti i tasselli sono andati al posto giusto e da ieri lo stabilimento balneare che l’associazione di volontariato Insieme a Te ha avuto in gestione per vent’anni è perfettamente operativo. Sono arrivati i primi ospiti e i primi volontari che contribuiranno ad accudirli. "È una grandissima gioia – dice con un sorriso a trentadue denti, Debora Donati, la presidente dell’associazione Insieme a Te – vedere le prime persone arrivare e riempire lo stabilimento. E anche i volontari, del Rotary, di un’associazione parrocchiale reggiana, ma anche gli studenti di Medicina del campus di Ravenna. E anche questo ci riempie orgoglio: vedere ragazzi di 16-17 anni che si impegneranno per una settimana al servizio degli altri. In tutto questo c’è un grande insegnamento di vita e una totale soddisfazione per quello che abbiamo creato. Non da soli, si badi bene, tantissime persone hanno lavorato duramente perché questo progetto da sogno diventasse realtà, con il patrocinio dell’Ausl. Ora raccogliamo, tutti insieme, quanto abbiamo seminato, facendo rete". Una delle situazioni meravigliose della giornata, è stato vedere anche le prime file riempirsi di turisti comuni che hanno affittato, a pagamento – per gli ospiti con disabilità la spiaggia è assolutamente gratuita – ombrelloni e lettini. "Abbiamo mostrato che il nostro stabilimento – prosegue Debora Donati – rappresenta davvero una spiaggia per tutti, davvero con un’inclusione totale. Volevamo essere, e siamo diventati, una spiaggia per tutti". Da ieri, poi, sono in piena funzione anche i 7 appartamenti che l’associazione Insieme a Te sta mettendo a disposizione degli ospiti con disabilità più grave. "Si tratta di strutture completamente attrezzate che sono state studiate sotto ogni aspetto per ospitare per il periodo del soggiorno i nostri ospiti, partendo sempre da quelli più gravi. Tre sono dell’associazione, a seguito di un bando vinto, mentre 4 sono di proprietà di privati che li offrono in convenzione. Purtroppo sono completamente pieni sino a settembre: ne avessimo altri 10 a disposizione li avremmo riempiti, anche se per questi siamo obbligati a richiedere un contributo a chi vi soggiorna. Ora che lo stabilimento è aperto ci dedicheremo ad aumentare questa recettività". Lo stabilimento si trova a Punta Marina in via Arenile Demaniale tra il Bagno Chicco Beach e il Bagno Susanna,

Ugo Bentivogli