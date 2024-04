La squadra albanese ristruttura lo stadio

E’ nata a Lugo poco meno di quattro anni fa, ha sede al civico 116 di corso Garibaldi, è presieduta da Vladimir Hilaj e svolge un’attività il cui scopo principale è quello di promuovere e salvaguardare l’identità culturale e linguistica del popolo albanese, aiutando l’integrazione nel paese d’arrivo. I suoi associati si impegnano a rispettare i tre pilastri fondanti che la contraddistinguono, ossia identità, cultura e tradizione. Stiamo parlando di ‘Vatra Shqiptare’, associazione culturale nata il 20 giugno 2020 dalla necessità e dalla volontà di dare un punto di appoggio alla comunità italo albanese nel territorio comunale lughese. Un’intraprendente realtà che, oltre a dar vita ad eventi che mantengano viva la tradizione e altri in cui far conoscere la tradizione albanese ai lughesi, si impegna ad organizzare corsi in cui insegnare l’italiano agli adulti che non hanno la possibilità di andare a scuola, nonché aiutare le seconde o terze generazioni a conoscere la loro lingua d’origine. Senza dimenticare la collaborazione ed il suo contributo all’amministrazione comunale. Non solo, ma ‘Vatra Shqiptare’ è attiva anche nel sociale e nello sport, in questo ultimo ambito con una squadra di calcio, l’Asd Vatra, che si allena nel campo 2 e disputa le gare casalinghe la domenica pomeriggio allo stadio comunale ‘Muccinelli’. Come spiega il suo dirigente (della società calcistica, ndr) Armand Shatko, "dopo un anno in cui abbiamo giocato nel campionato amatori, da due stagioni stiamo disputando quello di Terza Categoria, per l’esattezza il girone B provinciale, dove fra l’altro sono attualmente iscritte altre due compagini con sede in città, ossia Lugo 1982 e Sporting Lugo Psa 1984. Giocare al ‘Muccinelli per noi è un onore. Uno stadio storico che, dopo aver purtroppo constatato che era inutilizzato, malridotto e di fatto in stato di abbandono, abbiamo pensato di poter, per così dire, rianimare. Così, dopo aver contattato il Comune e l’attuale gestore ottenendo i vari permessi, ci siamo rimboccati le maniche eseguendo, su base volontaria e a nostre spese, una serie di lavori al fine di ottenere l’idoneità allo svolgimento delle partite. Alla fine siamo orgogliosi di essere riusciti nel nostro intento. Non nascondo che poter contare su una squadra nelle cui fila militano calciatori di cinque diverse nazionalità (albanese, italiana, senegalese, tunisina e marocchina, ndr) ci riempie il cuore. E’ davvero bello vederli uniti insieme indipendentemente dalla loro paese d’origine. Ce la metteremo tutta per migliorare nello sport, ma tenendo sempre come cosa primaria i valori del rispetto e dell’onestà".

Luigi Scardovi