La squadra del Festival contro i cantanti

Seimila persone sugli spalti dello stadio Benelli la sera dell’11 luglio del 1999 per l’incontro di calcio, a scopo benefico, fra la Nazionale dei Cantanti e il Ravenna Festival Football club. L’incasso andò a favore dell’Associazione nazionale ‘Alessandro Crecco’. Vinsero per 3 a 2 i cantanti, con Ramazzotti scatenato. Giocò per una ventina di minuti, dopo il calcio d’inizio, anche il maestro Riccardo Muti. Nelle file degli azzurri del Ravenna Festival giocavano, fra gli altri (nella foto da sinistra), Giannantonio Mingozzi, il pm Gianluca Chiapponi e l’ex pallavolista Stefano Recine.

A cura di Carlo Raggi