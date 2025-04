La squadra di Ancisi. Il decano va all’attacco: "Dopo 55 anni è tempo di cambiare"

Un "avvocato del popolo di Ravenna". Con questa definizione coniata per Alvaro Ancisi da Gianfranco Spadoni (vicepresidente di Lista per Ravenna), anche la coalizione formata da Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia ha presentato ieri i nomi dei 32 candidati in vista delle elezioni comunali del prossimo 25 e 26 maggio chiamati a correre a sostegno del candidato Alvaro Ancisi. Si tratta, come ha spiegato il portavoce Mirko De Carli dopo la lettura di un messaggio di Jacopo Morrone deputato della Lega, di "esponenti civici e vicini ai territori e radicati nel tessuto cittadino che compongono una squadra di valore e di valori a sostegno del candidato Ancisi, senza lasciare spazio all’improvvisazione".

Ancisi che ha ribadito come "dopo 55 anni di governo della sinistra si sente un gran bisogno di cambiare e di portare i territori nel Palazzo. Noi siamo volontari della politica e lo facciamo per passione e per amore dei nostri territori, specie quelli messi peggio come Porto Corsini e Porto Fuori". Per sottolineare la dimensione civica della lista, non è stata specificata l’apparenza politica di nessun candidato nel contesto di nomi che rappresentano a pieno tutti i territori. In lista 12 donne di cui tre lavoratrici e studentesse, quattro di origine Moldava, Ucraina e Rumena e due legate al mondo della sanità. La candidata più giovane è Dora Poletti, classe 2005, mentre il più anziano è Rudi Barboni, classe 1948.

Ecco i 32 nomi in lista, in ordine alfabetico: Amoroso Antonio (1968), Barboni Rudi (1948), Bignami Anna (1977), Biondi Rosanna (1950), Borghesi Raffaello (1973), Cacciatore Luca (1980), Carnicella Nicola (1982), Castrogiovanni Salvatore (1981), Costrino Giuseppe (1969), De Carli Mirko (1984), Fabbri Andrea (1971), Ferraro Francesco (1982), Fico Massimo (1963), Fistican Olga (1974), Forlivesi Elisabetta (1964), Kocsis Aniko Rita (1949), Leoni Giovanni (1955), Maldini Luigi (1955), Maretti Matteo (1974), Marin Elena (1957), Munko Olena (1979), Orselli Cristian (1997), Piccini Giuseppe (1981), Poletti Dora (2005), Puntiroli Enea (1968), Randi Raffaella (1979), Ravegnani Andrea (1957), Resch Roberta (1963), Sanzani Emanuela (1959), Scabatura Daniela (1971), Spadoni Gianfranco (1953), Vinci Gianfranco (1960).

Giorgio Costa