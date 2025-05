La squadra di Marisa Iannucci. Dai giovani ai diritti dei lavoratori: "Non lasciamo indietro nessuno"

"Non lasciamo indietro nessuno". Marisa Iannucci lo ha ribadito ieri mattina in piazza del Popolo. La candidata sindaca della sinistra, ha presentato la coalizione a sostegno del proprio nome alle prossime elezioni comunali. E lo ha fatto, illustrando il programma sottoscritto dalle quattro ‘anime’ della sinistra, ovvero Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano. Ambiente, lavoro, cultura e coesione sociale sono gli assi fondamentali sui quali si articola il programma. Un programma "radicale, ecologista e sociale – ha spiegato Marisa Iannucci – che è alternativo e in opposizione, sia al centrodestra, sia al centrosinistra. Un programma che punta a un modello di città sostenibile, giusta e partecipata, in cui le decisioni nascono dal coinvolgimento attivo dei cittadini. Nessuna proposta è pensata dall’alto, ma come frutto di un processo collettivo. L’obiettivo dichiarato è, appunto, non lasciare indietro nessuno".

Alla conferenza hanno preso la parola Paolo Secci di Ravenna in Comune ("Vogliamo dare respiro e visibilità ai giovani e all’espressione delle loro capacità artistiche"); Ilario Farabegoli di Rifondazione Comunista ("Siamo la vera novità in questa campagna elettorale; serve una voce a sinistra in consiglio comunale"); Gianfranco Santini di Potere al Popolo ("Ravenna è diventata la città del cemento, priva di spazi sociali e aggregativi per i giovani") e Giovanni Gavelli del Pci ("Rappresentiamo la Ravenna dei lavoratori"). I cavalli di battaglia della campagna elettorale sono di stretta attualità. In tema ambientale si va dallo stop al consumo del suolo al rilancio della rigenerazione urbana; dal no al rigassificatore alla promozione delle energie rinnovabili; dal trasporto pubblico gratuito alla revisione della raccolta differenziata. Sul fronte del lavoro, si propone l’introduzione della ‘carta per il lavoro sicuro’, il sostegno al salario minimo, la valorizzazione del porto e dei lavoratori portuali, il sostegno alle cooperative e alle imprese sociali, nonché il potenziamento della formazione professionale e l’introduzione di incentivi all’assunzione. Sulla cultura, c’è convergenza a proposito di ampliamento degli orari delle biblioteche, ma anche sulla promozione del patrimonio con biglietti unici e percorsi integrati fra i monumenti Unesco e quelli comunali. Infine il tema della coesione sociale, che presuppone un piano anti-povertà, la costruzione e la riqualificazione degli alloggi popolari, l’integrazione dei migranti, l’assistenza domiciliare per gli anziani e l’impegno per la salute mentale e contro le dipendenze.

