"La squadra veniva prima di tutto"

Dalla A2 allo scudetto (e alle 3 Coppe dei Campioni), Daniele Ricci è stato l’allenatore del Porto Ravenna di Giuseppe Brusi per 13 anni.

Ricci, è un giorno triste?

"Sì, lo è. Ma, in un giorno come questo, Brusi non si merita che io dica cose banali, perché lui non è mai stato banale. È tuttavia anche un giorno importante, perché ci dà la possibilità di capire quanto merito abbia avuto nel tenerci tutti uniti".

Tutti?

"Prima dei rapporti professionali, restano i rapporti di profonda amicizia. E io posso dire di aver perso il mio miglior amico".

Che persona era Brusi?

"Anzitutto era un personaggio. Gran catalizzatore. Ma genuino e spontaneo. Da epiche litigate, è nata una amicizia profondissima. Si affrontavano discussioni incredibili. A volte aveva ragione".

E quando aveva torto?

"Non portava rancore, era capace di chiedere scusa".

È stato un vincente, ma ha dovuto far fronte anche a diverse sconfitte.

"Non giocava per arrivare 2°. I successi erano esaltanti, ma li dimenticava in fretta. Sulle sconfitte, lavorava in prospettiva. Gli insegnavano a non commettere più certi errori".

Cosa le ha insegnato?

"Ero allenatore, ma non lo avevo ancora fatto diventare un mestiere. Ha avuto grande fiducia in me. Però, mi prendo un merito: quello di averlo convinto a venire nel maschile e a salvare un club sull’orlo della liquidazione per debiti. Sapevo che lui era uscito dalla Teodora dopo aver vinto tanti scudetti".

La sua dote migliore?

"Capiva subito il profilo delle persone e dei giocatori. Magari, tecnicamente, aveva bisogno di una ‘consulenza’, ma capiva al volo se, chi aveva di fronte, era adatto al progetto".

Vincere uno scudetto con Kiraly, Timmons, Vullo, Gardini & c. non è stato difficile...

"Ma la squadra veniva prima di ogni altra cosa, e dei singoli in particolare. Non faceva sconti".