La Stagione dei teatri, un mare di spettacoli

Presentata la Stagione dei Teatri, organizzata da Ravenna Teatro insieme al Comune di Ravenna, con spettacoli all’Alighieri e al Rasi. Il cartellone conterrà sei spettacoli fissi e quattordici a scelta e dal 22 luglio si potrà sottoscrivere l’abbonamento: chi lo farà entro il 3 agosto potrà usufruire di tariffe scontate e posti migliori per gli spettacoli a scelta (info 0544-36239).

I sei spettacoli fissi, al teatro Alighieri, sono: ’Perfetta’, un testo di Mattia Torre interpretato da Geppi Cucciari che ricorda quanto il ciclo mestruale influenzi la vita delle donne. ’Lettere a Bernini’, il nuovo lavoro del regista ravennate Marco Martinelli sul maggiore esponente dell’arte figurativa barocca, Gian Lorenzo Bernini. ’Fantozzi. Una tragedia’, con la regia di Davide Livermore che guida sulla scena Gianni Fantoni per immortalare il ragioniere più famoso d’Italia. ’Arlecchino?’ uno spettacolo di Marco Baliani, con protagonista Andrea Pennacchi, che racconta di un’Italia piena di contraddizioni. ’Moby Dick alla prova’, di Elio De Capitani che si rifà all’adattamento di Orson Welles del romanzo di Melville. ’L’angelo della storia’, un testo di Teatro Sotterraneo che trae spunto dall’ultimo lavoro di Walter Benjamin.

Nella rosa dei titoli degli spettacoli a scelta compaiono ’Altri libertini,’ tratto dall’omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli, con la regia di Licia Lanera e la presenza, tra gli altri, dell’attore delle Albe Roberto Magnani. ’Impronte dell’anima’, in omaggio alla giornata della memoria. Poi spazio ai due progetti di Fanny &Alexander dal titolo ’Manson’ e ’Maternità’. Lo spettacolo ’Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale’, che vede in scena la giornalista Concita De Gregorio e la cantautrice Erica Mou. Poi ’Fratellina’, spettacolo vincitore del Premio ’Le Maschere del Teatro’ 2023, ’Via del popolo’, di e con Saverio La Ruina; ’Five kinds of silence’, della regista slovena Maša Pelko che affronta il dramma della violenza familiare, ’My body solo’, uno spettacolo prodotto da Nanou, ’Mulinobianco. Back to the green future’, una riflessione di Babilonia Teatri sull’ambiente, ’La ferocia’, tratto dall’omonimo capolavoro di Nicola Lagioia; ’Voodoo,’ uno spettacolo di Masque Teatro, ’La semplicità ingannata. Satira per attrici e pupazze sul lusso di essere donne’, in cui Marta Cuscunà si interroga sulla condizione femminile prendendo spunto dalla resistenza attuata dalle monache del convento di Santa Chiara di Udine nel ‘500. Chiude il cartellone lo spettacolo ’Sarabanda’, ispirato all’opera di Ingmar Bergman. La Stagione è completata da un prologo di quattro appuntamenti a partire da settembre.

Anche quest’anno Ravenna Teatro torna ad offrire ai residenti delle Circoscrizioni Nord e Sud del comune di Ravenna e ai residenti di Voltana e Alfonsine l’opportunità di recarsi a teatro usufruendo di un servizio di trasporto gratuito. abbonamento più navetta 146 euro/under 26, 50 euro.