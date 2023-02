Siamo verso la fine della stagione del maiale che un tempo si uccideva e se ne lavoravano in tutte le case coloniche facendo "la fësta a e’ pôrc". In realtà la festa la faceva la famiglia contadina perché quel giorno l’abitazione traboccava di carne: "parsót, salèm, zuzèza, grasùl, zuzèza mata, cópa d’ tësta, cópa d’istê, brasùl, cóst" (prosciutti, salami, salsiccia, ciccioli, coppa di testa, coppa d’estate, braciole, costole). Era un bendidio molto apprezzato perché "E’ pôrc u s’amaza ’na völta l’ân" (Il maiale si uccide una volta l’anno) e perché era tutto buono in quanto il contadino allevava il maiale secondo l’usanza: "E’ pôrc e’ vô magnê da pôrc e durmì da s-ciân" (Il porco vuole mangiare da porco e dormire da cristiano).