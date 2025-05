La Standiana sarà al centro del canottaggio italiano

A Ravenna, sabato e domenica prossimi, arriva il Meeting Nord dedicato ad Allievi, Cadetti, Scuola, Universitari, PR3 II e Master. Con il Col, interamente della canottieri Ravenna 1873, al lavoro da mesi, sarà anche un test importante in vista dei Campionati Italiani Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing programmati sabato 5 e domenica 6 luglio, con un testimone organizzativo raccolto in corsa a seguito dell’indisponibilità di Piediluco e alla rinnovata fiducia della Federazione Italiana Canottaggio nei confronti dell’impianto della Standiana e della capacità organizzativa della canottieri Ravenna 1873.

La Rai garantirà, per gli Assoluti, la copertura per le due giornate di gara con una ovvia maggiore attenzione per tutte le finali della domenica che andranno a laureare i campioni Italiani 2025.

Sul bacino della Standiana, con organizzazione a cura della Canottieri Ravenna in collaborazione con la delegazione Fic Emilia Romagna e con il patrocinio del Comune di Ravenna, saranno in gara sabato e domenica prossima 82 società (otto i Comitati/Delegazioni Regionali), per oltre 2.000 atleti gara tra maschi e femmine in cerca di gloria.

Ci sarà spazio anche per i Comitati e le Delegazioni Regionali. Alla Standiana, in gara troveremo oltre all’Emilia Romagna padrona di casa anche Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Marche. Ravenna e la Standiana saranno in questo 2025 il centro di riferimento del canottaggio nazionale, anno importantissimo perché vedremo in queste gare presentare la squadra nazionale che andrà a cercare il pass olimpico per il 2028.

Il bacino di canottaggio della Standiana, inaugurato nel settembre 1997 vedrà, a partire da questo anno, tutta una serie di interventi di adeguamento strutturale che, in accordo con la Federazione, il comune di Ravenna (proprietario dell’impianto) e la regione Emilia-Romagna, porteranno questo impianto ad essere validato dalla Fisa (organismo internazionale del canottaggio) per le competizioni di carattere internazionale.

Obiettivo per il quale venne pensato e realizzato questo bellissimo impianto che sorge su un’area di circa 140 ettari non avendo in ciò confronto con nessun altro impianto del nostro Paese.

Claudio MiccoliPresidente CanottieriRavenna 1873 a.s.d.