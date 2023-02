‘La stanza dei sogni’ alla ‘Mordani’ "I bimbi hanno tirato fuori i pensieri"

Si è concluso il 20 febbraio il laboratorio creativo ‘La stanza dei sogni’, promosso dalla docente Flora per gli alunni della scuola primaria ‘Mordani’ di Ravenna. Si è trattato di un laboratorio di scrittura creativa e non solo, "un vero e proprio viaggio nel mondo interiore e immaginifico delle bambine e dei bambini" come spiegano dalla scuola. E ancora: "La Stanza che diviene uno spazio emotivo nel quale ciascun alunno si sente libero di esprimersi ricorrendo a ogni forma di arte. Il laboratorio ha così restituito la poesia alla voce, la voce ai bambini, i bambini ai sogni, i sogni alle immagini. Parole in dialogo con la fantasia e con le emozioni che stanno a cuore, parole pronunciate scritte e illustrate. Attraverso suggestioni, stimoli, giochi, esercizi legati all’ascolto, i bambini sono andati alla ricerca del rapporto tra la scrittura e il pensiero poetico". Al progetto hanno partecipato la scrittrice Alessandra Maltoni e l’illustratrice Vania Bellosi, da anni al servizio della letteratura infantile. Il risultato sono state venticinque stanze, venticinque racconti per più di 100 illustrazioni che saranno raccolte in un albo e in un libro digitale.