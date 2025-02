La statale verso il porto. Il riammodernamento della Classicana

Su una vasta area adiacente a quello che era lo svincolo della Classicana all’altezza di Porto Fuori, sono in deposito le imponenti travi in ferro che andranno a reggere l’impalcrato del nuovo ponte. Ma manca ancora la parte altrettanto importante, ovvero la costruzione delle imponenti spalle in calcestruzzo che dovranno reggere le travi e il nuovo impalcato.

Ai piedi del terrapieno dei due tronconi di via Bonifica sono infatti ancora in corso i lavori per le fondazioni delle due nuove strutture e quindi appare ben certo lo slittamento del termine di sei mesi previsto per la chiusura di via Bonifica, enunciato a metà ottobre. Evidentemente il continuo maltempo da dicembre in poi ha reso impossibile mantenere la tabella di marcia originariamente prevista, ma appare altrettanto certo che la tempistica di sei mesi non poteva non apparire di per sé estremamente ottimistica.

I lavori per il riammodernamento della Classicana (inaugurata nel 1972), la statale che dal semianello conduce al porto, hanno preso il via a fine ottobre del 2023, ma solo nella tarda primavera dello scorso anno il cantiere è diventato operativo dopo i necessari sondaggi. Il primo stralcio dei lavori, quelli in corso, riguarda l’allargamento delle due carreggiate, il rimodellamento degli svincoli, il rifacimento del ponte di via Bonifica e l’eliminazione delle immissioni a raso, nel tratto di cinque chilometri dallo svincolo di Classe al km. 223,700, nei pressi dello svincolo di via Molinetto, con l’eccezione del rifacimento del ponte sui Fiumi Uniti i cui lavori sono inseriti in un secondo stralcio.

Attualmente i cantieri sono ben avviati sul lato est della statale, da Classe fino alla strada per Lido di Dante, dove ha già preso forma l’allargamento della carreggiata e, come si diceva, all’altezza dello svincolo di Porto Fuori.

