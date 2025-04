La statua del marinaio si sposta. Iniziate le operazioni di imballaggio: "Trasloco nelle prossime settimane"

La statua del marinaio è quasi pronta per salutare la sponda destra del Candiano, dove si trova da 65 anni nei pressi dell’ingresso del cimitero monumentale, per arrivare sul molo guardiano nord di Porto Corsini. Ieri mattina per l’opera, realizzata in travertino dello scultore ravennate Giannantonio Bucci, sono iniziate le operazioni propedeutiche al trasporto: è stata quindi completamente avvolta e imballata per proteggerla. Il trasloco vero e proprio, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte, avverrà "la prossima settimana, o quella subito successiva. In questi giorni viene predisposto l’imballaggio per la protezione della statua durante lo spostamento, serviranno alcuni giorni per organizzare tutto e ovviamente servirà un trasporto eccezionale. La protezione per la statua è articolata: dovrà essere tutta avvolta e ben bloccata, per fare in modo che non si danneggi".

Lo spostamento della statua del marinaio, che poi più correttamente è il monumento ai Caduti del mare, è frutto di un accordo tra Comune, Autorità di sistema portuale e Propeller club port di Ravenna. L’opera è di proprietà del Comune, che la darà in concessione all’Autorità di sistema portuale. L’area in cui verrà collocata è demaniale. Il Propeller club invece finanzia tutte le operazioni di progettazione e spostamento.

Il monumento ai Caduti del mare è stato inaugurato il 3 aprile 1960, fortemente voluto dall’associazione Marinai d’Italia gruppo Primo Sarti, di cui era presidente Oberon Ceccaroni. All’epoca il gruppo raccolse i fondi necessari con una colletta pubblica e poi li donò al Comune.

sa.ser