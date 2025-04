La storia cittadina dall’Unità d’Italia agli anni ’70

Domani alle 18 il Teatro Rasi in via di Roma tornerà ad ospitare ’Storie di Ravenna’, la rassegna che racconta la storia della città attraverso il teatro. La nuova puntata avrà per titolo “L’infanzia di Ravenna. Educazione, socialità e assistenza dall’Unità agli anni Settanta”.

Dalle prime colonie estive agli asili nido, dagli istituti di beneficenza alle lotte per i servizi sociali, passando per la pedagogia di regime: la storia della città attraverso le politiche, l’immaginario, le speranze e le ideologie rivolte all’infanzia e all’educazione che hanno segnato il Novecento.

In scena, tra gli altri, Giancarlo Cerasoli, pediatra; Giovanni Gardini, direttore Museo Diocesano di Faenza e di Raccolta Lercaro di Bologna; Fabio Lelli, responsabile della didattica presso l’Archivio di Stato. Letture di Laura Redaelli. Ingresso 5 euro.