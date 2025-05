La storia del giornalino scolastico “Il paSTROCCHIo”

La redazione del giornalino “Il paSTROCCHIo” si trova a Faenza presso la scuola media “Carchidio-Strocchi”. La redazione è uno spazio aperto a tutti gli alunni delle classi seconde e terze a cui piace leggere, scrivere, sperimentare nuovi linguaggi. Produciamo articoli giornalistici. Nella maggior parte dei casi collaboriamo molto e ci confrontiamo sulle nostre idee e sulla soluzione migliore da adottare. All’interno della redazione ci sono alunni che amano disegnare, infatti alcuni di noi sono impegnati in attività di grafica, impaginazione, disegni, layout.

Quest’anno abbiamo svolto un’uscita didattica presso “Settesere”, una testata giornalistica faentina dove abbiamo incontrato giornalisti esperti che ci hanno consigliato.

Siamo interessati all’attualità, alla musica, allo sport, ma ci occupiamo anche di argomenti affrontati a scuola che ci hanno particolarmente colpito, come progetti, esperienze, incontri avvenuti nel nostro istituto o territorio. Scriviamo recensioni di film e libri, ci occupiamo di nuove tendenze tecnologiche, ricerche e scoperte scientifiche. Tanto lo spazio dedicato alle rubriche sul tempo libero (passioni, hobby, fumetti, “MusicAmica” per parlare di interessi musicali) e alle riflessioni su quello che accade in Europa e nel mondo.

Il PaSTROCCHIo è il giornalino che dà voce agli studenti, ma negli anni è diventato anche la memoria della nostra scuola; infatti, il primo numero è stato realizzato dodici anni fa, nel 2013.